Мерц отказался звонить Путину из-за опасений эскалации на Украине

Мерц объяснил отказ звонить Путину опасением новой эскалации на Украине

Tекст: Вера Басилая

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью газете Suddeutsche Zeitung, что считает нецелесообразным телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. По его мнению, после подобных звонков существует риск усиления боевых действий на Украине передает РИА «Новости».

Мерц отметил, что якобы после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и телефонного разговора предыдущего канцлера Германии Олафа Шольца с Путиным Россия активизировала боевые действия на Украине. В связи с этим он заявил, что будет воздерживаться от подобных контактов с российским лидером.

Ранее Сара Вагенкнехт призвала канцлера Мерца провести переговоры с президентом России в Москве.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва открыта для контактов с главой правительства Германии, если тот захочет позвонить и поговорить.

Путин также назвал Германию соучастником боевых действий на Украине.