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Мерц отказался звонить Путину из-за опасений эскалации на Украине
Мерц объяснил отказ звонить Путину опасением новой эскалации на Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что не намерен звонить президенту России Владимиру Путину из-за опасения обострения ситуации на Украине после подобных контактов.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью газете Suddeutsche Zeitung, что считает нецелесообразным телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. По его мнению, после подобных звонков существует риск усиления боевых действий на Украине передает РИА «Новости».
Мерц отметил, что якобы после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и телефонного разговора предыдущего канцлера Германии Олафа Шольца с Путиным Россия активизировала боевые действия на Украине. В связи с этим он заявил, что будет воздерживаться от подобных контактов с российским лидером.
Ранее Сара Вагенкнехт призвала канцлера Мерца провести переговоры с президентом России в Москве.
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва открыта для контактов с главой правительства Германии, если тот захочет позвонить и поговорить.
Путин также назвал Германию соучастником боевых действий на Украине.