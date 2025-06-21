Вагенкнехт: Мерц должен не просто поговорить с Путиным, но приехать в Москву

Tекст: Ирма Каплан

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге в среду вечером российский президент Владимир Путин в ответ на вопрос журналиста DPA заявил, что он «всегда открыт» для переговоров с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, если тот захочет связаться.

Представитель правительства сказал только: «Мы приняли к сведению эти заявления», пишет газета Bild, на страницах которой Сара Вагенкнехт требует ответа от канцлера Мерца.

По ее словам, он должен не только позвонить Путину, но и посетить Москву.

«Мяч на стороне Мерца», – сказала она.

Ранее Мерц говорил телекомпании RTL во время визита в Киев вскоре после вступления в должность, что позвонить Путину и поговорить – это вариант.

«Но если я это сделаю, я сделаю это в координации с моими европейскими партнерами. Тогда все будут знать об этом, до и после. И я также буду координировать свои действия с американским президентом», – добавил Мерц.

Согласно опросу Forsa для Stern, большинство немцев хотят, чтобы Мерц позвонил Путину и выступают за сохранение канала связи с Москвой открытым. Более половины (56%) посчитали бы принципиально разумным, чтобы Мерц поговорил с Путиным об украинском конфликте, 42% респондентов считают, что это не имеет особого смысла.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России произвел впечатление очень собранного и отдохнувшего человека на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств, рассказал глава службы новостей германского агентства DPA Мартин Романчик.

До этого канцлер ФРГ Мерц «отличился» яркими заявлениями. Во-первых, он допустил вступление Украины в НАТО после окончания конфликта. Во-вторых – отметил, что Израиль в Иране делает «грязную работу» за весь мир.