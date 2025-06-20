Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.2 комментария
Журналист DPA рассказал о впечатлениях от встречи с Путиным
Журналист DPA сообщил о сосредоточенности Путина на встрече ПМЭФ
Президент России Владимир Путин произвел впечатление очень собранного и отдохнувшего человека на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств, рассказал глава службы новостей германского агентства DPA Мартин Романчик в интервью журналу Internationale Politik.
Он отметил: «Очень сконцентрированный, точный, подготовленный. Путин знает, как что-то подобное делать», передает ТАСС.
Романчик подчеркнул, что на подобных встречах у журналистов есть возможность задать любой вопрос российскому лидеру. По его словам, он лично интересовался у Путина темами, связанными с Германией, политиком Фридрихом Мерцем и поставками ракет Taurus на Украину. Журналист также отметил, что атмосфера разговора была напряженной, а само общение отличалось элементом непредсказуемости.
«В общении с журналистами за Путиным всегда последнее слово», – отметил Романчик. Он также добавил, что стал первым европейцем на встрече, кто смог задать вопрос. Отдельно немецкий журналист опроверг домыслы некоторых западных СМИ о состоянии здоровья российского президента, заявив, что признаков усталости или болезней не было видно: «Путин выглядел – а встреча продолжалась далеко за полночь – исключительно отдохнувшим. Очень по существу».
Путин в пятницу начал серию встреч с иностранными гостями Петербургского международного экономического форума.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отключение связи в районе проведения ПМЭФ обусловлено мерами безопасности, принятыми из-за угроз киевского режима.