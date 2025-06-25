Трамп не подтвердил планы военной помощи США Украине

Трамп отказался уточнить планы военной поддержки Украины со стороны США

Tекст: Денис Тельманов

Президент США Дональд Трамп не дал прямого ответа на вопрос о том, будут ли США продолжать поддерживать Украину в военной сфере, сообщает ТАСС. На пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО Трампу задали вопрос о возможности дополнительной военной помощи Киеву сверх уже выделенных пять млрд долларов от союзников США.

Трамп заявил: «Что касается денег – посмотрим, что будет». Он не уточнил, планируется ли продолжение военной поддержки Украины со стороны Вашингтона. Также Трамп высказал мнение, что президенту России Владимиру Путину «действительно нужно закончить эту войну».

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно достичь военным способом.

Президент США Дональд Трамп на закрытой встрече с лидерами стран НАТО в Гааге подчеркнул, что ситуация на Украине «совершенно вышла из-под контроля» и требует активных действий.

Кабинет министров Украины одобрил увеличение бюджета страны на 2025 год на сумму более 400 млрд гривен, что эквивалентно примерно 9,6 млрд долларов.