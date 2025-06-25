Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.7 комментариев
Кабмин Украины увеличил военный бюджет 2025 года на 9,6 млрд долларов
Кабинет министров Украины одобрил увеличение бюджета страны на 2025 год на сумму более 400 млрд гривен, что эквивалентно примерно 9,6 млрд долларов. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
По его словам, соответствующий законопроект вскоре будет зарегистрирован в парламенте, передает РИА «Новости».
Ранее представители украинского парламента отмечали, что речь идет о росте военных расходов. Дополнительные средства планируется направить на нужды армии и обороны страны. Финансирование этих расходов предполагается осуществлять за счет увеличения налоговых и таможенных поступлений, выпуска облигаций внутреннего госзайма, а также благодаря грантовой помощи от западных партнеров.
Напомним, Bloomberg сообщил о планах НАТО включить в бюджет помощь Украине. Страны Европы собираются увеличить оборонные расходы на фоне опасений по поводу возможного сокращения поддержки НАТО со стороны США и непредсказуемости президента Дональда Трампа.
9 июня бывший глава украинского правительства Николай Азаров заявил, что Украина уже стала банкротом, так как отказалась платить по своим долгам.
Ранее сообщалось, что украинские власти не перечислили более 665 млн долларов по госдеривативам, таким образом, Киев допустил технический дефолт по части своих обязательств. Объем государственного долга Украины за апрель 2025 года увеличился почти на 5%, превысив 180 млрд долларов.