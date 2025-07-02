Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, как может показаться, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане тоже) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.0 комментариев
Песков: Чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание спецоперации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что уменьшение объема западных поставок вооружений Украине способствует скорейшему завершению специальной военной операции.
Песков прокомментировал решение Вашингтона приостановить поставки вооружений на Украину. По словам пресс-секретаря Кремля, причиной такого шага стали пустые склады и нехватка необходимого оружия у западных стран, передает ТАСС.
Песков подчеркнул: «Но в любом случае чем меньше оружия поставляется Украине – тем ближе окончание специальной военной операции».
Как писала газета ВЗГЛЯД, США не будут поставлять Украине боеприпасы и ракеты в течение ближайших месяцев. Министерство обороны США ранее приостановило поставки ракет на Украину, в том числе для ЗРК Patriot и комплексов Stinger. После приостановки поставок вооружений МИД Украины провел встречу с поверенным США.