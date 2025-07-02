NYT: США отложили поставки боеприпасов Украине на несколько месяцев

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных чиновников, решение затрагивает перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot, высокоточные артиллерийские боеприпасы, а также ракеты, применяемые ВВС Украины для истребителей F-16, передает ТАСС.

Причиной отсрочки американские чиновники называют обеспокоенность нехваткой боеприпасов, которые могут понадобиться самим США и их союзникам в случае «чрезвычайных ситуаций в отдаленных точках мира». В газете подчеркивается, что решения принимались после анализа военной помощи Украине и другим странам, проведенного министерством обороны США.

Газета приводит слова представителя Белого дома: «Решение было принято, так как интересы США стоят на первом месте. Ему предшествовал обзор нашей военной помощи и поддержки другим странам, подготовленный министерством обороны. В мощи вооруженных сил США можно не сомневаться – достаточно спросить Иран». Воздействие временной приостановки поставок на украинские вооруженные силы пока неизвестно.

Ранее министерство обороны США приостановило поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков на вопрос о том, осуществляются ли сейчас поставки вооружений на Украину со стороны США, заявил: «Какие-то продолжаются, а какие-то нет, насколько я знаю». Вашингтон указывал, что власти Украины хотят получить противоракетные комплексы, однако в США ощущается нехватка этих систем для собственных нужд.