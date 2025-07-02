МИД Украины вызвал дипломата США после приостановки поставок вооружений

МИД Украины провел встречу с поверенным США из-за приостановки поставок вооружений

Tекст: Елизавета Шишкова

МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля после известий о приостановке поставок ряда вооружений, в том числе ракет для ПВО Patriot, передает ТАСС.

В сообщении украинского ведомства отмечается, что на встрече ключевой темой стала военная помощь США и оборонное сотрудничество двух стран. Украинская сторона подчеркнула: «Какая-либо задержка или промедление с поддержкой оборонных возможностей Украины лишь провоцируют к продолжению войны, а не поиску мира».

Как писала газета ВЗГЛЯД, США не будут поставлять Украине боеприпасы и ракеты в течение ближайших месяцев.

Министерство обороны США ранее приостановило поставки ракет на Украину, в том числе для ЗРК Patriot и комплексов Stinger.

Вооружения из США частично продолжают поступать на Украину по отдельным направлениям.