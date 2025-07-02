Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, как может показаться, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане тоже) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.0 комментариев
МИД Украины вызвал дипломата США после приостановки поставок вооружений
МИД Украины провел встречу с поверенным США из-за приостановки поставок вооружений
Украинское внешнеполитическое ведомство провело встречу с временным поверенным США в Киеве на фоне приостановки ряда военных поставок, включая ракеты для комплексов Patriot.
МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля после известий о приостановке поставок ряда вооружений, в том числе ракет для ПВО Patriot, передает ТАСС.
В сообщении украинского ведомства отмечается, что на встрече ключевой темой стала военная помощь США и оборонное сотрудничество двух стран. Украинская сторона подчеркнула: «Какая-либо задержка или промедление с поддержкой оборонных возможностей Украины лишь провоцируют к продолжению войны, а не поиску мира».
Как писала газета ВЗГЛЯД, США не будут поставлять Украине боеприпасы и ракеты в течение ближайших месяцев.
Министерство обороны США ранее приостановило поставки ракет на Украину, в том числе для ЗРК Patriot и комплексов Stinger.
Вооружения из США частично продолжают поступать на Украину по отдельным направлениям.