МИД заявил об отсутствии контроля Запада за поставками оружия Киеву

Tекст: Александра Юдина

Она подчеркнула, что никаких контрактных обязательств в этой сфере не существует, и такие действия осуществляются исключительно в качестве элемента гибридной войны против России, передает ТАСС.

Захарова добавила, что Западу безразличны последствия передачи оружия на данном этапе, поскольку контроль за этими процессами отсутствует.

Ранее стало известно, что Минобороны США приостановило поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Однако министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил о сохранении поддержки Украины, включая поставки оружия.

Президент США Дональд Трамп ушел от прямого ответа о дальнейшей военной поддержке Украины и ограничился комментарием о будущих решениях.