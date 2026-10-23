Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.0 комментариев
Минпромторг спрогнозировал рост промпроизводства в России по итогам года
Алиханов: Рост промышленного производства в России в 2026 году составит 0,5-1%
Рост промышленного производства в России по итогам 2026 года ожидается на уровне 0,5–1%, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.
Алиханов отметил, что промышленное производство вышло на «определенное плато». Ведомство обсуждает новые меры для выхода на устойчивые темпы роста промышленности в 2–3% в год в ближайшие годы, передает РИА «Новости».
Он добавил, что в некоторых отраслях наблюдается охлаждение, однако в последние месяцы оживилось производство в автопроме, мебельной промышленности, фармацевтике, радиоэлектронике и спецтехнике.
В машиностроении, по словам министра, появились избыточные мощности, и для их загрузки нужно стимулировать спрос на отечественную продукцию. Также обсуждаются дополнительные меры поддержки транспортного машиностроения и автопрома в рамках бюджетного процесса.
Глава Минпромторга также сообщил, что производство автомобилей в России за девять месяцев выросло на 22,4%, до более 764 тыс. единиц. Из них почти 660 тыс. – легковые машины, производство которых увеличилось на 27%.
Министерство промышленности и торговли России разработало проект постановления о переносе сроков уплаты утилизационного сбора для крупнейших отечественных производителей автомобилей и спецтехники на декабрь 2027 года.
Алиханов заявил о планах увеличить долю электромобилей в продажах до 25% к 2035 году.
Минпромторг запланировал распространить систему мониторинга для выявления псевдопроизводителей на все группы маркируемых товаров.