Командующий «Центром»: Элита ВСУ бесславно несет потери на красноармейском направлении
Крупные потери понесли элитные подразделения армии Украины на красноармейском направлении, а наступление российских войск продолжается в ряде населенных пунктов, сообщил командующий группировкой войск «Центр» Валерий Солодчук.
Элита Вооружённых сил Украины несёт серьёзные потери на красноармейском направлении, передает ТАСС.
Командующий группировкой войск «Центр» Валерий Солодчук сообщил, что ежедневно противник теряет от 60 до 140 человек личного состава, несмотря на постоянные попытки атак в этом районе. Особое внимание он уделил тому, что среди потерявших – элитные подразделения, такие как 82-я и 95-я десантно-штурмовые бригады, которые, по его словам, «бесславно несут потери» и «ничего там не получается».
Одновременно подразделения группировки «Центр» продолжают активные боевые действия в Днепропетровской области. По словам Солодчука, сейчас бойцы ведут сражения за населённые пункты Новопавловка и Новоподгородное. Освобождение этих населённых пунктов осуществляется при участии 90-й танковой дивизии и 41-й армии, которые действуют в тесном взаимодействии.
Командующий отметил, что российские силы развивают наступление сразу по нескольким направлениям региона. По его словам, задание по созданию зоны безопасности с Донецкой Народной Республикой выполняется в полном объёме. Бои на указанных участках, по оценке командования, продолжаются с высоким темпом наступления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Валерий Солодчук доложил президенту России Владимиру Путину о завершении разгрома формирований противника в Димитрове.
В субботу стало известно, что президент Владимир Путин посетил один из пунктов управления войск спецоперации на Украине.