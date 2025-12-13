WSJ: США захаатили в Индийском океане судно с военным грузом из Китая в Иран

Tекст: Денис Тельманов

Американский спецназ остановил судно, следовавшее из Китая в Иран, в Индийском океане и конфисковал груз военного назначения, сообщает Wall Street Journal.

Издание отмечает, что этот инцидент произошел в ноябре. Группа американских военных поднялась на борт судна в нескольких сотнях миль от Шри-Ланки и изъяла предметы двойного назначения. После этого кораблю позволили продолжить путь, утверждают источники газеты.

WSJ приводит слова источника, по которым груз предназначался иранским компаниям, специализирующимся на закупке компонентов для ракетных программ.

Сообщается, что США отслеживали перемещение этой партии заранее и обладали разведданными об отправителе и получателе груза.

Источники газеты отмечают, что перехваченный груз мог быть использован в иранском военном производстве, включая ракетную промышленность.

Это первый за последние годы случай, когда американским военным удалось перехватить китайский груз, предположительно предназначавшийся для Ирана, отмечает издание. WSJ не удалось установить название судна и имя владельца.

