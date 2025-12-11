  • Новость часаПутин: Планы ВСУ сдержать наступление России в Северске провалились
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Минобороны показало первые кадры из освобожденного Северска
    Пашинян выложил видео из Москвы на фоне Лубянки под песню «Белые розы»
    Долину потребовали вырезать из новогоднего фильма «Невероятные приключения Шурика»
    Путин заявил, что освобождение Северска приближает наступление на других направлениях
    Путин объявил о введении семейной выплаты в дополнение к другим мерам поддержки
    Герасимов сообщил о ведении уличных боев за Гуляйполе
    Путин и Мадуро провели телефонные переговоры
    Грузия предложила Туркменистану свою территорию для транзита газа
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Западные сказочники оказались в плену придуманного мира

    История с российскими активами – это пример магического подхода к реальности: Россия побеждает на поле боя и добивается успеха в развитии, но Запад раскручивает тему, что Москва терпит поражение, а значит, должна платить – и ожидает, что реальность подстроится под его хотелки.

    5 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Евросоюз должен быть разрушен

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

    19 комментариев
    11 декабря 2025, 19:10 • В мире

    США стали пиратами Карибского моря

    США стали пиратами Карибского моря
    @ Hartmut Knape/REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Американские военные захватили танкер у побережья Венесуэлы. В администрации Дональда Трампа заявили, что судно причастно к незаконной сети транспортировки нефти. Почему на самом деле Вашингтон пошел на такой отчаянный шаг, как это скажется на мировых ценах на нефть и какие угрозы акт пиратства со стороны США создает для России?

    Венесуэла обвинила США в совершении акта международного пиратства и призвала мировое сообщество осудить захват ее нефтяного танкера американскими военными. «Еще во время предвыборной кампании 2024 года Дональд Трамп открыто заявлял, что его целью всегда был захват венесуэльской нефти без какой-либо компенсации», – цитирует ТАСС заявление МИД Боливарианской республики.

    Напомним, о захвате «крупного, очень большого» танкера в Карибском море объявил президент США. Операцию провели ФБР, служба расследований внутренней безопасности и береговая охрана при поддержке Пентагона вечером 10 декабря. Генпрокурор Пэм Бонди уточнила, что Вашингтон реализовал «ордер на арест нефтяного танкера, который использовали для перевозки подсанкционной нефти из Венесуэлы и Ирана».

    Как отмечают источники The Washington Post, танкер, вероятно, перевозил венесуэльскую нефть на Кубу. Президент республики Мигель Диас-Канель Бермудес уже отреагировал на произошедшее. Он назвал действия Штатов по захвату нефтяного танкера пиратством. «Это представляет собой нарушение международного права и эскалацию агрессии против этой братской страны», – подчеркнул глава кубинского государства.

    Внутри США захват танкера вызвал противоречивую реакцию. Но примечателен комментарий сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). «Я ценю приверженность президента Трампа наведению порядка у нас «во дворе», когда речь идет о наркогосударствах и наркокартелях», – написал он в соцсетях и предложил применить подходит с перехватом нефтесудов к «теневому флоту» России.

    Отметим, задержание танкера произошло на фоне наращивания военных сил США в Карибском бассейне и проведения боевых учений недалеко от границ Венесуэлы. С начала сентября американская армия наносит удары по судам у берегов республики. По их версии, катера являются транспортом наркомафии.

    На этом фоне Трамп выступил с заявлением о скором завершении политической карьеры его венесуэльского коллеги Николаса Мадуро: «Его дни сочтены». К слову, сам Мадуро не отчаивается. Так, на митинге со сторонниками он спел песню Бобби Макферрина «Don't Worry, Be Happy» и призвал сограждан к спокойствию после ухудшения отношений с США.

    Позже в четверг вечером состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с Мадуро. Российский лидер выразил солидарность с венесуэльским народом и подтвердил поддержку курса правительства Николаса Мадуро, направленного на защиту национальных интересов и суверенитета в условиях растущего внешнего давления.

    Кроме того, как отмечает пресс-служба Кремля, стороны обменяли мнениями по вопросам дальнейшего развития отношений в русле вступившего в силу в ноябре 2025 года договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Также подтвержден обоюдный настрой на последовательную реализацию совместных проектов в разных сферах.

    Как полагают в экспертном сообществе, американская сторона, захватив нефтетанкер, преследует сразу несколько целей. Первая – оказать давление на экономику Боливарианской республики и бонусом лишить Китай одного из наиболее выгодных поставщиков «черного золота», отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «Один из каналов экспортной выручки Венесуэлы – это продажа нефти», – указал он. Собеседник напомнил, что США запретили кому-либо покупать ресурсы республики, но Пекин обходит эти санкции. «Другими словами, в нынешней ситуации американцы выигрывают вдвойне: с одной стороны, создают напряжение для КНР, а с другой – воздействуют на Каракас с тем, чтобы венесуэльцы согласились на американские условия», – детализировал аналитик.

    Кроме того, это создает топливный кризис в самой Венесуэле, продолжил Юшков. У Каракаса и Тегерана есть схема: первая отправляет в Иран свою тяжелую нефть, там ее перерабатывают, и далее Исламская республика отправляет в Венесуэлу бензин и дизель. «Оборот не очень большой. Но здесь важен другой момент: южноамериканская страна покупает легкие нефтепродукты, нафту для того, чтобы ее смешивать со своей высоковязкой нефтью и далее загружать танкеры», – уточнил спикер.

    Он указал, что экспорт нефти из Венесуэлы небольшой. Тем не менее, окончательный уход всех объемов – если это произойдет – будет толкать цены вверх. «Речь пойдет не о 70-80 долларах за баррель. Но если аресты судов продолжатся, то последствия окажутся значимыми для мирового рынка», – считает Юшков.

    Вторая цель захвата танкера – заставить Николаса Мадуро добровольно уйти в отставку

    и таким образом провернуть операцию по смене режима в Венесуэле «без единого выстрела», добавил американист Малек Дудаков. «Пока Вашингтону не удается устроить раскол власти, поэтому и приходится идти на такие отчаянные меры», – отметил политолог.

    Наконец, третья цель – спровоцировать Боливарианскую республику на ответные резкие действия, которые Белый дом мог бы использовать как casus belli. «Штатам нужен веский повод для того, чтобы начать наносить ракетные удары по южноамериканской стране», – уточнил Дудаков. При этом происходящее играет, скорее, на руку венесуэльскому правительству.

    Позиция Штатов выглядит на текущий момент весьма шатко, указал военный эксперт Алексей Анпилогов. «Америка прежде всегда выступала за свободу судоходства, за соблюдение экстерриториальности судов и подчеркивала свою безжалостную борьбу с пиратством. А захват танкера – если они не подкреплены какими-то вескими основаниями – являются фактически морским пиратством», – акцентировал аналитик.

    По прогнозам Юшкова, США присвоят себе нефть, которая перевозилась на танкере, а судно – продадут на аукционе. Он напомнил, что такие прецеденты уже случались, в том числе с Ираном. «С точки зрения международного права захват танкера – это откровенное пиратство, – соглашается экономист. – На каком основании американская сторона задерживает судно, присваивает себе нефть?».

    В качестве одного из аргументов используется версия о том, что на судне якобы перевозились наркотики,

    но она не выдерживает критики, указал Дудаков. «В основном запрещенные вещества в США идут из Мексики или Колумбии. Венесуэльский наркотрафик, во-первых, гораздо меньше, а во-вторых, направляется в другие страны, в частности в Европу», – детализировал политолог.

    Вместе с тем, если США не предоставят веского обоснования для задержания танкера, то морская торговля окажется под угрозой не только в Карибском море, а в целом в Мировом океане, подчеркнул Анпилогов. «Действия американских военных в таком случае открывают «ящик Пандоры», ведь по этой логике меры можно предпринимать против любого судна, ходящего под любым флагом, и, более того, с зыбкими мотивационными обоснованиями», – рассуждает он.

    В этой связи возникает угроза и для России. Как напомнил Юшков, страны Европы уже предпринимали попытки захвата танкеров, перевозящих российскую нефть. Так в конце сентября французские ВМС захватили в международных водах танкер, который шел под флагом Бенина, и арестовали двух человек: капитана и его помощника (оба – граждане Китая). Их обвинили в совершении нескольких правонарушений, включая «неспособность обосновать принадлежность корабля/флага государству» и «отказ подчиниться», то есть выполнять приказы французских властей.

    Главное
    Шарий обвинил Зеленского в покушении на Миндича
    Сенатор США Грэм призвал захватывать российские танкеры с нефтью
    Карлсон назвал Россию самым выгодным союзником для США
    Военных ВСУ после возвращения из самоволки начали отправлять в штурмовики
    В Финляндии назвали причину перевооружения Европы
    Актер Добронравов рассказал о желании дочерей связать жизнь с искусством
    Toyota зарегистрировала в России пять новых товарных знаков

    Запад видит заговор в ослаблении юаня

    Европейская Торговая палата и американские МВФ захейтили китайский юань после того, как положительный торговый баланс Китая впервые превысил 1 трлн долларов. Запад видит целую теорию заговора в ослаблении китайской валюты. Более того, не стесняется указывать Пекину, что он должен делать, если не хочет усиления торговой войны. Однако экономисты показывают то, о чем западные страны умалчивают. Подробности

    Перейти в раздел

    В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией

    Газета ВЗГЛЯД представляет ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». По сравнению с октябрем в первой десятке произошли серьезные изменения: Британия уступила лидерство Германии, показатели враждебности северных стран Европы резко выросли, а США и Чехия опустились на шестое и седьмое места соответственно. Какие еще тенденции показывает обновленный рейтинг? Подробности

    Перейти в раздел

    Как устранить минную угрозу для ВМФ России

    Для ВМФ России будут построены десятки новых тральщиков, обещают в руководстве Военно-морского флота. Почему корабли данного типа принципиально важны для обороны России, чем отличаются тральщики строящегося проекта 12700 и что еще можно сделать для наиболее эффективного противодействия минной угрозе? Подробности

    Перейти в раздел

    Настоящие лидеры Европы находятся в России и США

    Ведущие политики Европы на самом деле не являются главными игроками европейского континента. По крайней мере, такой парадоксальный вывод делают сами европейские СМИ, вынужденные признать, что на ЕС влияют прежде всего с Запада и Востока. В итоге рейтинг самых влиятельных людей Европы доказывает правоту и силу Москвы. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Мерц стал худшим

      Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    • США все-таки подкинули Зеленскому денег

      В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    • Лариса Долина «участвовала в спецоперации»

      Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации