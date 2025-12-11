США стали пиратами Карибского моря

Tекст: Анастасия Куликова

Венесуэла обвинила США в совершении акта международного пиратства и призвала мировое сообщество осудить захват ее нефтяного танкера американскими военными. «Еще во время предвыборной кампании 2024 года Дональд Трамп открыто заявлял, что его целью всегда был захват венесуэльской нефти без какой-либо компенсации», – цитирует ТАСС заявление МИД Боливарианской республики.

Напомним, о захвате «крупного, очень большого» танкера в Карибском море объявил президент США. Операцию провели ФБР, служба расследований внутренней безопасности и береговая охрана при поддержке Пентагона вечером 10 декабря. Генпрокурор Пэм Бонди уточнила, что Вашингтон реализовал «ордер на арест нефтяного танкера, который использовали для перевозки подсанкционной нефти из Венесуэлы и Ирана».

Как отмечают источники The Washington Post, танкер, вероятно, перевозил венесуэльскую нефть на Кубу. Президент республики Мигель Диас-Канель Бермудес уже отреагировал на произошедшее. Он назвал действия Штатов по захвату нефтяного танкера пиратством. «Это представляет собой нарушение международного права и эскалацию агрессии против этой братской страны», – подчеркнул глава кубинского государства.

Внутри США захват танкера вызвал противоречивую реакцию. Но примечателен комментарий сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). «Я ценю приверженность президента Трампа наведению порядка у нас «во дворе», когда речь идет о наркогосударствах и наркокартелях», – написал он в соцсетях и предложил применить подходит с перехватом нефтесудов к «теневому флоту» России.

Отметим, задержание танкера произошло на фоне наращивания военных сил США в Карибском бассейне и проведения боевых учений недалеко от границ Венесуэлы. С начала сентября американская армия наносит удары по судам у берегов республики. По их версии, катера являются транспортом наркомафии.

На этом фоне Трамп выступил с заявлением о скором завершении политической карьеры его венесуэльского коллеги Николаса Мадуро: «Его дни сочтены». К слову, сам Мадуро не отчаивается. Так, на митинге со сторонниками он спел песню Бобби Макферрина «Don't Worry, Be Happy» и призвал сограждан к спокойствию после ухудшения отношений с США.

Позже в четверг вечером состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с Мадуро. Российский лидер выразил солидарность с венесуэльским народом и подтвердил поддержку курса правительства Николаса Мадуро, направленного на защиту национальных интересов и суверенитета в условиях растущего внешнего давления.

Кроме того, как отмечает пресс-служба Кремля, стороны обменяли мнениями по вопросам дальнейшего развития отношений в русле вступившего в силу в ноябре 2025 года договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Также подтвержден обоюдный настрой на последовательную реализацию совместных проектов в разных сферах.

Как полагают в экспертном сообществе, американская сторона, захватив нефтетанкер, преследует сразу несколько целей. Первая – оказать давление на экономику Боливарианской республики и бонусом лишить Китай одного из наиболее выгодных поставщиков «черного золота», отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

«Один из каналов экспортной выручки Венесуэлы – это продажа нефти», – указал он. Собеседник напомнил, что США запретили кому-либо покупать ресурсы республики, но Пекин обходит эти санкции. «Другими словами, в нынешней ситуации американцы выигрывают вдвойне: с одной стороны, создают напряжение для КНР, а с другой – воздействуют на Каракас с тем, чтобы венесуэльцы согласились на американские условия», – детализировал аналитик.

Кроме того, это создает топливный кризис в самой Венесуэле, продолжил Юшков. У Каракаса и Тегерана есть схема: первая отправляет в Иран свою тяжелую нефть, там ее перерабатывают, и далее Исламская республика отправляет в Венесуэлу бензин и дизель. «Оборот не очень большой. Но здесь важен другой момент: южноамериканская страна покупает легкие нефтепродукты, нафту для того, чтобы ее смешивать со своей высоковязкой нефтью и далее загружать танкеры», – уточнил спикер.

Он указал, что экспорт нефти из Венесуэлы небольшой. Тем не менее, окончательный уход всех объемов – если это произойдет – будет толкать цены вверх. «Речь пойдет не о 70-80 долларах за баррель. Но если аресты судов продолжатся, то последствия окажутся значимыми для мирового рынка», – считает Юшков.

Вторая цель захвата танкера – заставить Николаса Мадуро добровольно уйти в отставку

и таким образом провернуть операцию по смене режима в Венесуэле «без единого выстрела», добавил американист Малек Дудаков. «Пока Вашингтону не удается устроить раскол власти, поэтому и приходится идти на такие отчаянные меры», – отметил политолог.

Наконец, третья цель – спровоцировать Боливарианскую республику на ответные резкие действия, которые Белый дом мог бы использовать как casus belli. «Штатам нужен веский повод для того, чтобы начать наносить ракетные удары по южноамериканской стране», – уточнил Дудаков. При этом происходящее играет, скорее, на руку венесуэльскому правительству.

Позиция Штатов выглядит на текущий момент весьма шатко, указал военный эксперт Алексей Анпилогов. «Америка прежде всегда выступала за свободу судоходства, за соблюдение экстерриториальности судов и подчеркивала свою безжалостную борьбу с пиратством. А захват танкера – если они не подкреплены какими-то вескими основаниями – являются фактически морским пиратством», – акцентировал аналитик.

По прогнозам Юшкова, США присвоят себе нефть, которая перевозилась на танкере, а судно – продадут на аукционе. Он напомнил, что такие прецеденты уже случались, в том числе с Ираном. «С точки зрения международного права захват танкера – это откровенное пиратство, – соглашается экономист. – На каком основании американская сторона задерживает судно, присваивает себе нефть?».

В качестве одного из аргументов используется версия о том, что на судне якобы перевозились наркотики,

но она не выдерживает критики, указал Дудаков. «В основном запрещенные вещества в США идут из Мексики или Колумбии. Венесуэльский наркотрафик, во-первых, гораздо меньше, а во-вторых, направляется в другие страны, в частности в Европу», – детализировал политолог.

Вместе с тем, если США не предоставят веского обоснования для задержания танкера, то морская торговля окажется под угрозой не только в Карибском море, а в целом в Мировом океане, подчеркнул Анпилогов. «Действия американских военных в таком случае открывают «ящик Пандоры», ведь по этой логике меры можно предпринимать против любого судна, ходящего под любым флагом, и, более того, с зыбкими мотивационными обоснованиями», – рассуждает он.

В этой связи возникает угроза и для России. Как напомнил Юшков, страны Европы уже предпринимали попытки захвата танкеров, перевозящих российскую нефть. Так в конце сентября французские ВМС захватили в международных водах танкер, который шел под флагом Бенина, и арестовали двух человек: капитана и его помощника (оба – граждане Китая). Их обвинили в совершении нескольких правонарушений, включая «неспособность обосновать принадлежность корабля/флага государству» и «отказ подчиниться», то есть выполнять приказы французских властей.