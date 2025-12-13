Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе.10 комментариев
Министр обороны Венесуэлы Лопес обвинил США в захвате Карибского бассейна
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес выступил с обвинениями в адрес США, говоря о попытках вооруженного захвата и контроле природных ресурсов региона.
Как сообщает ТАСС, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес в эфире национального телевидения заявил, что США стремятся незаконно завладеть природными богатствами Латинской Америки и усилить влияние в Карибском бассейне.
По словам Лопеса, действия США по захвату танкера с венесуэльской нефтью были названы «грубым пиратством, воровством с применением силы с целью захватить природные ресурсы».
Министр обратил внимание, что до сих пор отсутствует информация о состоянии экипажа танкера.
Лопес заявил: «Правительство США начало стратегическое развертывание в Карибском бассейне, чтобы полностью закрыть и использовать его в собственных интересах».
Кроме того, министр подчеркнул, что венесуэльское государство и вооруженные силы сохраняют единство и непоколебимость перед лицом американского давления.
Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил задержание нефтяного танкера у берегов Венесуэлы, объявив о планах оставить нефть, находившуюся на судне, себе. Министерство юстиции США пояснило, что танкер перевозил нефть из Венесуэлы и Ирана в нарушение американских санкций.
В министерстве иностранных дел Венесуэлы назвали действия США в Карибском море «вопиющим грабежом и актом международного пиратства».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Кубы осудило действия США по задержанию военного танкера с венесуэльской нефтью.
Военно-морские силы США задержали крупный нефтяной танкер у побережья Венесуэлы в рамках кампании давления на президента Николаса Мадуро.
Министерство финансов США расширило санкционный список, включив в него трех племянников супруги Мадуро, одного бизнесмена из Панамы и шесть судоходных компаний нефтяной отрасли.