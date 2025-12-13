Министр обороны Венесуэлы Лопес обвинил США в захвате Карибского бассейна

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес в эфире национального телевидения заявил, что США стремятся незаконно завладеть природными богатствами Латинской Америки и усилить влияние в Карибском бассейне.

По словам Лопеса, действия США по захвату танкера с венесуэльской нефтью были названы «грубым пиратством, воровством с применением силы с целью захватить природные ресурсы».

Министр обратил внимание, что до сих пор отсутствует информация о состоянии экипажа танкера.

Лопес заявил: «Правительство США начало стратегическое развертывание в Карибском бассейне, чтобы полностью закрыть и использовать его в собственных интересах».

Кроме того, министр подчеркнул, что венесуэльское государство и вооруженные силы сохраняют единство и непоколебимость перед лицом американского давления.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил задержание нефтяного танкера у берегов Венесуэлы, объявив о планах оставить нефть, находившуюся на судне, себе. Министерство юстиции США пояснило, что танкер перевозил нефть из Венесуэлы и Ирана в нарушение американских санкций.

В министерстве иностранных дел Венесуэлы назвали действия США в Карибском море «вопиющим грабежом и актом международного пиратства».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Кубы осудило действия США по задержанию военного танкера с венесуэльской нефтью.

Военно-морские силы США задержали крупный нефтяной танкер у побережья Венесуэлы в рамках кампании давления на президента Николаса Мадуро.

Министерство финансов США расширило санкционный список, включив в него трех племянников супруги Мадуро, одного бизнесмена из Панамы и шесть судоходных компаний нефтяной отрасли.