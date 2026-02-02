Группу из восьми человек с детьми нашли на Пущинских источниках Камчатки

Tекст: Катерина Туманова

«Остальные трое взрослых и трое детей находятся на базе отдыха в домике. Спасатели «ЦОД» и полиция выдвинулись к данному домику для их эвакуации», – сказано в сообщении.

Лебедев добавил, что спасатели, волонтёр, полиция и двое взрослых из состава группы на снегоходах добрались до домика на базе отдыха, забрали взрослых и детей и выдвинулись в сторону Пущино.

«Пострадавших нет. Группа движется к безопасному месту», – уточнил он.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Пущинских источниках Камчатки пропала группа из пяти взрослых и трёх детей.



