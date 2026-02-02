Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.15 комментариев
Группу из восьми человек с детьми нашли на Пущинских источниках Камчатки
Поиски пропавших завершены, спасатели и полиция проехали на снегоходах 10 км, встретили снегоход с двумя взрослыми, которые пробивали дорогу в сторону Пущино, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев в соцсети «ВКонтакте».
«Остальные трое взрослых и трое детей находятся на базе отдыха в домике. Спасатели «ЦОД» и полиция выдвинулись к данному домику для их эвакуации», – сказано в сообщении.
Лебедев добавил, что спасатели, волонтёр, полиция и двое взрослых из состава группы на снегоходах добрались до домика на базе отдыха, забрали взрослых и детей и выдвинулись в сторону Пущино.
«Пострадавших нет. Группа движется к безопасному месту», – уточнил он.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Пущинских источниках Камчатки пропала группа из пяти взрослых и трёх детей.