Нарышкин: ЕС возражает против мира на Украине из-за больших вложений в войну

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, европейские государства и бюрократия слишком сильно вложились в военные действия, поэтому не готовы поддержать справедливый мир, передает РИА «Новости».

«Однако стороны Европейского Союза и европейская бюрократия категорически возражают против этого мира. И понятно, почему. Они очень сильно заложились на войну», – заявил Нарышкин журналистам после совместного заседания коллегий СВР России и КГБ Белоруссии. Он отметил, что если будет достигнуто справедливое мирное соглашение на условиях, согласованных на Аляске, то граждане европейских стран увидят разницу между этим документом и заявлениями о «стратегическом поражении России».

Нарышкин отметил, что в этом случае жители Европы поймут, что их вынудили пойти на серьезные экономические жертвы.

Напомним, Минобороны обвинило Европу в эскалации из-за поставок БПЛА Украине. Ведомство подчеркнуло, что использование произведенных в Европе беспилотников для атак Украины против России может привести к тяжелым и непредсказуемым последствиям.

Минобороны также опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Украины, включая адреса компаний в восьми европейских странах.