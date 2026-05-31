Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».15 комментариев
Украинские военные ранили трех мирных жителей во время обстрелов Белгородской области
Вооруженные силы Украины атаковали территорию 16 муниципальных округов Белгородской области за минувшие сутки, ранены три человека, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
Вооруженные силы Украины 61 раз обстреляли территорию региона, сообщил Шуваев в MAX. Он отметил, что под огнем оказались Белгородский, Борисовский и еще 14 округов.
Противник шесть раз применял артиллерию, авиацию и реактивные системы залпового огня, а также восемь раз сбрасывал взрывные устройства с беспилотников. Силы противовоздушной обороны успешно сбили и подавили 63 дрона.
Из-за действий украинских военных пострадали три человека. «К большому сожалению, три мирных жителя получили ранения в Белгородском и Борисовском округах», – сообщил глава региона. Один пострадавший госпитализирован и получает необходимую медицинскую помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате украинских атак погибли трое жителей Белгородской области.
Врио губернатора региона Александр Шуваев анонсировал реализацию ряда мер оборонного характера.
Несколькими днями ранее беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль в селе Новая Таволжанка.