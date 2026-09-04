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Нарышкин процитировал Евангелие при оценке украинского переворота
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин напомнил о причинах катастрофы на Украине, процитировав Евангелие от Матфея на международном совещании.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин во время выступления на XXII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ привел библейскую цитату, передает ТАСС.
«Верно сказано: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Это Евангелие от Матфея, глава 12», – подчеркнул руководитель ведомства.
По его словам, путь к «майдану» и последующей трагедии начался с целенаправленного изменения национальной идентичности и исторической памяти. Именно эти процессы, как отметил глава СВР, привели к текущей катастрофической ситуации на Украине.
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