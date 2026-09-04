Tекст: Мария Иванова

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин во время выступления на XXII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ привел библейскую цитату, передает ТАСС.

«Верно сказано: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Это Евангелие от Матфея, глава 12», – подчеркнул руководитель ведомства.

По его словам, путь к «майдану» и последующей трагедии начался с целенаправленного изменения национальной идентичности и исторической памяти. Именно эти процессы, как отметил глава СВР, привели к текущей катастрофической ситуации на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава СВР оценил эффективность действий украинского государства на международной арене.

Президент России Владимир Путин обвинил страны НАТО в развязывании войны против нашей страны.

Глава государства назвал киевский госпереворот отправной точкой для нынешних трагических событий.