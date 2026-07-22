МВФ потребовал от Украины поднять тарифы на газ и свет с 2027 года

Tекст: Дарья Григоренко

Фонд выдвинул условие о повышении расценок на свет и газ по итогам первой проверки выполнения Киевом требований для получения помощи. Украинские власти до февраля 2027 года должны пересмотреть текущие механизмы субсидирования тарифов, передает ТАСС.

Затем правительству страны необходимо «создать систему адресной поддержки социально уязвимых домохозяйств». В дальнейшем МВФ требует полного перехода к рыночному ценообразованию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Сейчас на Украине действует мораторий на рост цен на газ, отопление и горячую воду для граждан. Однако тарифы в других категориях повышались неоднократно. С 1 июля во многих городах пересматривается стоимость водоснабжения, в некоторых случаях ожидается рост в два и более раза, а в Киеве – втрое.

Западные партнеры требуют от Киева выполнения структурных маяков для продолжения финансирования. От этих реформ зависят очередные транши помощи на фоне рекордного дефицита украинского бюджета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины ожидают поступления нового транша от фонда в размере 690 млн долларов.

Глава комитета Верховной рады по финансам Даниил Гетманцев заявил о критической ситуации из-за невыполнения требований организации.

Правительство страны обязалось перечислить кредитору около 171 млн долларов в счет погашения долга.