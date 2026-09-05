  • Новость часаПутин опроверг договоренности о широком перемирии на три дня
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эстония стала жертвой мошенников по «схеме Долиной»
    Эксперты объяснили противодействие США новой картографической проекции
    Итальянский генерал высмеял ярлык «троянского коня Кремля» снимком в ушанке
    На Украине спрогнозировали катастрофические потери местного бизнеса
    Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине
    Ударами ракет ВС России ликвидированы два старших офицера ВСУ
    На Западе отметили неспособность Европы на затяжную войну с Россией
    Эксперт: Запрет транзита российского зерна ударит по самой Прибалтике
    Путин встретился с пятеркой лидеров списка «Единой России»
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский угрожает гражданской авиации

    Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Авантюризм заменил Европе инстинкт самосохранения

    В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.

    8 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Чему должна учить школа

    Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.

    20 комментариев
    5 сентября 2026, 20:46 • Новости дня

    Системы ПВО за день сбили шесть украинских дронов над регионами России

    Силы ПВО за день сбили шесть украинских дронов над четырьмя регионами России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дежурные средства противовоздушной обороны успешно перехватили и ликвидировали шесть вражеских летательных аппаратов над территориями трех областей и Крымского полуострова.

    Российская ПВО в течение субботы уничтожила шесть украинских беспилотников над четырьмя регионами страны, сообщает Минобороны России. Беспилотники были сбиты над Белгородской, Курской и Ростовской областями, а также над Крымом.

    «В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей и Республики Крым», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны успешно уничтожили 53 украинских беспилотника в ряде регионов страны.

    Сутками ранее российские военные перехватили 130 вражеских дронов самолетного типа. А в ночь на 3 сентября российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку 416 украинских беспилотников.

    4 сентября 2026, 22:14 • Новости дня
    Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники Уиткофф и Кушнер

    Трамп: Уиткофф и Кушнер везут предложение об окончании войны

    Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники Уиткофф и Кушнер
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер в субботу посетят Москву и встретятся с президентом России Владимиром Путиным по украинскому вопросу.

    «Специальный посланник США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер направляются в Россию и Украину, чтобы представить предложение о прекращении войны на Украине», – приводит Reuters слова Трампа журналистам.

    Американский лидер уточнил, что США имеют предложение по урегулированию конфликта, но план, который они собираются предложить, не нов.

    «У нас есть идея мира. Я отправил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, двух отличных переговорщиков. Они проделали великолепную работу, и мы отправили их посмотреть, сможем ли чего-нибудь добиться. И есть большая вероятность, что нам это удастся», – добавил Трамп.

    Затем в воскресенье эти дипломаты США отправятся в Киев на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который подтвердил их визит, пишет The Hill.

    Для Уиткоффа и Кушнера визит в Киев станет первым, в Москве же они бывали неоднократно в ходе переговоров по урегулированию украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал называть даты визита Уиткоффа и Кушнера, при этом назвал американских переговорщиков желанными гостями в российской столице.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина выслушать предложения посланников.

    Комментарии (46)
    5 сентября 2026, 19:04 • Новости дня
    Армия «Амур» разгромила соперников в финале всероссийской «Зарницы»

    Команда «Амур» одержала победу в финале третьего сезона игры «Зарница 2.0»

    Армия «Амур» разгромила соперников в финале всероссийской «Зарницы»
    @ Движние первых

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Волгоградской области финальным боем завершился третий сезон военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Победу одержала армия «Амур», а прямую трансляцию финала игры наблюдали около полутора миллионов зрителей.

    Армия «Амур» одержала победу в большой военно-тактической игре третьего сезона военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Финальный бой прошел между двумя армиями – «Кама» и «Амур» в Волгоградской области на полигоне острова Зелёный в Волжском.

    В поединке сошлись две группировки старшей возрастной категории по 240 человек в каждой. По легенде, по итогам подготовки в населённом пункте «Заря» были найдены координаты замаскированного Центра управления беспилотными системами условного противника. Объект работал автоматически и автономно. Чтобы получить нужную информацию, участникам предстояло провести комплекс разведывательных мероприятий. Задача каждой из двух армий – захватить и удерживать ключевые точки на протяжении 30 минут.

    Успех зависел от слаженности действий при штурме замаскированного центра управления беспилотниками. Управлял итоговым состязанием командующий игрой, кавалер трёх орденов Мужества, гвардии майор, участник президентской кадровой программы «Время героев» Владимир Михайловский.

    С окончанием испытаний участников поздравил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

    «Дорогие ребята, поздравляю вас с окончанием игры. Неслучайно финал общероссийской игры «Зарница», которая проводится по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина, проходит здесь, на легендарной героической земле Сталинграда. Мы смотрели, как вы боролись сегодня, и я могу вам точно сказать, что ваши деды и прадеды гордились бы вами. Не зря девиз игры «Зарница 2.0» – «Здесь рождается характер». Вы показали, что у вас есть характер победителей и, как говорил наш президент, ген победителей», – заявил он.

    Все желающие могли наблюдать за событиями финального боя в прямом эфире в группе Движения Первых ВКонтакте, а также на портале Смотрим.ру. Всего к прямой трансляции финала игры присоединились около полутора миллионов зрителей. Кроме того, в третьем сезоне игры «Зарница 2.0» зрители получили возможность присоединиться к акции «Тыл фронту». Для этого им нужно было проголосовать за свою армию, написав в комментариях к трансляции соответствующий хештег.

    Это позволило «Каме» и «Амуру» получить преимущество в материально-техническом обеспечении во время решающего боя. Например, право использовать мощные дроны для поражения противника или возможность ввести дополнительных участников в тыл соперника. В итоге флаг армии «Амур» подняли на главном здании населённого пункта «Заря».

    Командующий состязанием Владимир Михайловский отметил, что проект объединяет молодежь со всей страны и закаляет характер участников. По его словам, подростки осваивают современные технологии, учатся управлять дронами и принимать решения в нестандартных ситуациях.

    В 2026 году проект охватил свыше 3,2 млн школьников и студентов колледжей. Заместитель министра обороны Виктор Горемыкин подчеркнул целеустремленность финалистов, назвав их настоящими воинами и будущим России. Торжественное награждение призеров пройдет 6 сентября в Волгограде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Подмосковье завершился седьмой окружной этап этой военно-патриотической игры. Участник программы «Время Героев» Владимир Михайловский назвал проект настоящей школой жизни для молодежи.

    А ветераны спецоперации на Украине поделились своим боевым опытом с участниками соревнований.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2026, 14:10 • Видео
    За что народ любит Мелони

    Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

    Комментарии (0)
    5 сентября 2026, 07:05 • Новости дня
    Рябков предупредил США о невыгодных для Киева реалиях
    Рябков предупредил США о невыгодных для Киева реалиях
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о необходимости американской администрации считаться с объективной обстановкой в зоне конфликта во время усилий по мирному урегулированию.

    «Вопрос главный – насколько администрация США готова вложиться в поиски реального решения нынешнего кризиса, учитывающего в том числе и реалии на земле», – заявил Рябков ТАСС.

    Замглавы МИД добавил, что обстановка на фронте постоянно меняется не в пользу украинской стороны. По его словам, после саммита в Анкоридже остается открытым вопрос о готовности Вашингтона придерживаться здравого смысла и не поддаваться влиянию противников урегулирования.

    Ожидается, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят российскую и украинскую столицы пятого и шестого сентября. При этом президент США Дональд Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал называть даты визита Уиткоффа и Кушнера, при этом назвал американских переговорщиков желанными гостями в российской столице.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина выслушать предложения посланников.

    Комментарии (6)
    5 сентября 2026, 02:57 • Новости дня
    Эксперт: Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России

    Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России

    Эксперт: Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Освобожденная Никаноровка находится на гряде, которая должна была бы сдержать наступление российской армии на Краматорск, однако расчет ВСУ не оправдался, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим о краматорском направлении и освобождении населенного пункта Никаноровка, то это стратегический успех наших вооруженных сил. Дело в том, что данный населенный пункт находится на гряде, которая якобы должна была защищать Краматорск. И вот, по сути, мы через нее уже перевалили и продвигаемся», – сказал он ТАСС.

    Минобороны России 4 сентября сообщило об освобождении Никаноровки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал об уличных боях в городе Орехов Запорожской области. Аналитик Полетаев перечислил основные успехи российских войск в летней кампании.


    Комментарии (0)
    5 сентября 2026, 10:47 • Новости дня
    Пораженный ударом ВС России украинский комбинат «Каметсталь» остановил работу

    Украинский комбинат «Каметсталь» остановил доменные печи после удара ВС России

    Пораженный ударом ВС России украинский комбинат «Каметсталь» остановил работу
    @ magomedov_mus

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Металлургический комбинат «Днепродзержинск» («Каметсталь»), пораженный ударом Вооруженных сил России, приостановил работу, пишет издание «Страна».

    Украинский металлургический комбинат «Каметсталь», расположенный в Днепропетровской области, полностью остановил работу после удара Вооруженных сил России, передает ТАСС. На предприятии, ранее известном как «Днепродзержинск», прекратили функционировать две доменные печи.

    Утром Министерство обороны России отчиталось о поражении комбината «Каметсталь» и Днепровского металлургического завода. В ведомстве подчеркнули, что оба предприятия «являются крупнейшими поставщиками металлопродукции для военного производства Украины».

    Видео с последствиями удара по украинскому металлургическому комбинату «Каметсталь» смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли групповой удар по металлургическим комбинатам «Каметсталь» и «Днепровский металлургический завод». Месяцем ранее крупное украинское предприятие «Запорожсталь» полностью прекратило работу из-за атак Вооруженных сил России. В прошлом году министр обороны Андрей Белоусов сообщил о повреждении инфраструктуры 62% ключевых предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2026, 21:11 • Новости дня
    Путин опроверг договоренности о широком перемирии на три дня

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе переговоров со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером глава государства прояснил ситуацию вокруг остановки боевых действий в зоне спецоперации.

    Президент Владимир Путин на встрече с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил об отсутствии договоренностей с Киевом касательно масштабного прекращения огня, передает ТАСС.

    «Украинские власти опубликовали свой призыв к более широкому перемирию на три дня, но об этом мы с ними никогда не договаривались», – подчеркнул российский лидер.

    При этом он заверил американских представителей в готовности обеспечить безопасность переговорного процесса. По словам главы государства, интенсивность атак по территории России, включая Москву, заметно снизилась с полуночи 5 сентября.

    «Хочу отметить, что и украинская сторона значительно снизила, на порядок снизила удары по территории Российской Федерации, в том числе по Москве», - отметил президент и добавил, что предложение о временной приостановке ударов по Киеву поступило через каналы спецслужб и дипломатических ведомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты призвали Москву и Киев приостановить взаимные удары на время визита американских переговорщиков.

    Позже президент России Владимир Путин поручил прекратить атаки по украинской столице на трое суток. Ранее президент США Дональд Трамп направил своих спецпосланников в обе страны для представления мирного плана.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2026, 18:08 • Новости дня
    Путин поддержал идею привлекать бойцов с категорией «Д» к защите от беспилотников
    Путин поддержал идею привлекать бойцов с категорией «Д» к защите от беспилотников
    @ Фотослужба Президента Российской Федерации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный корреспондент ВГТРК, один из лидеров предвыборного списка партии «Единая Россия», Герой РФ Евгений Поддубный попросил президента Владимира Путина разрешить привлекать добровольцев с категорией годности «Д» к службе в региональных подразделениях по защите от атак БПЛА.

    Президент России Владимир Путин одобрил просьбу военкора ГТРК, одного из лидеров предвыборного списка партии «Единая Россия» Евгения Поддубного позволить тяжелораненым бойцам участвовать в обороне региональных объектов от атак дронов. Инициатива касается военнослужащих, получивших тяжелые ранения и признанных негодными к строевой службе, пишет ТАСС.

    «Просят бойцы, которые получили ранения, категорию «Д» – понятно, что это тяжелая категория, но бывают такие случаи – люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, БАРС по обороне неба по уничтожению беспилотников», – заявил Евгений Поддубный.

    Военкор добавил, что речь идет об исключительных случаях для защиты родных городов и предприятий. Он подчеркнул, что такие добровольцы не будут отправляться на передовую, но смогут принести пользу в тылу. В ответ на это обращение российский лидер кратко поддержал идею журналиста.

    «Жень, поддерживаю», - сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с лидерами предвыборного списка партии «Единая Россия», обсудив итоги их общения с избирателями.

    Ранее военкор анонсировал создание новой системы противовоздушной обороны против украинских беспилотников. До этого президент России подписал закон о возможности военной службы для граждан с неснятой судимостью.

    Комментарии (2)
    5 сентября 2026, 13:14 • Новости дня
    Минобороны раскрыло тактику освобождения Куртовки в ДНР

    Минобороны: Разрушение логистики ВСУ позволило освободить Куртовку

    Минобороны раскрыло тактику освобождения Куртовки в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные смогли установить контроль над населенным пунктом Куртовка в ДНР благодаря грамотной тактике разрушения логистики и обороны противника, сообщило Минобороны.

    «Разведчики «Южной» группировки войск во взаимодействии с операторами ударных БПЛА предварительно разрушили логистические маршруты противника в районе населенного пункта и сделали невозможной доставку боеприпасов и материальных средств обороняющимся боевикам», – указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Затем расчеты войск беспилотных систем и артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение оборонительным рубежам украинской армии. Это создало благоприятные условия для наступления штурмовых отрядов и освобождения Куртовки.

    В министерстве добавили, что подразделения «Южной» группировки продолжают освобождать территорию ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли под контроль населенный пункт Куртовка в Донецкой народной республике.

    Накануне армия России освободила населенные пункты Грузское и Никаноровка в ДНР.

    Ранее начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов заявил о неснижающихся темпах наступления на всех направлениях.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2026, 10:30 • Новости дня
    В Британии захотели вооружаться против России за счет инвалидов
    В Британии захотели вооружаться против России за счет инвалидов
    @ David Parry/Medicimage LTD/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Консервативной партии Британии Кеми Баденок призвала сократить социальную поддержку ради поиска дополнительных средств на оборону страны.

    Политик рассчитывает ежегодно направлять на военные нужды 10 млрд фунтов стерлингов, передает «Sputnik Ближнее зарубежье». Для увеличения оборонного бюджета до 3% ВВП она планирует реформировать жилищные выплаты и ввести налог на спецтранспорт для людей с ограниченными возможностями.

    Поводом для столь радикальных мер послужил очередной прогноз о якобы неминуемом вооруженном конфликте с Россией в ближайшие четыре года.

    При этом президент США Дональд Трамп заверил журналистов в отсутствии у Москвы планов нападать на государства НАТО. Российские власти неоднократно подтверждали эту позицию, подчеркивая, что именно страны Евросоюза активно готовятся к прямому противостоянию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер анонсировал масштабное увеличение военного бюджета страны до 80 млрд фунтов стерлингов к 2029 году.

    Ранее глава правительства объявил о начале подготовки вооруженных сил королевства к возможным боевым действиям.

    При этом заместитель главы МИД России Сергей Рябков выразил готовность юридически закрепить отказ от нападения на страны Евросоюза и НАТО.

    Комментарии (7)
    5 сентября 2026, 08:17 • Новости дня
    Российские войска ударили по металлургическим заводам и логистике ВСУ

    ВС России нанесли высокоточные удары по заводам и складам ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные атаковали металлургические заводы на Украине, обеспечивающие военно-промышленный комплекс страны, а также уничтожили сухогруз с вооружением в порту Черноморска, сообщили в Минобороны России.

    Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием и дальнобойными беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса и логистики Украины, передает Минобороны в MAX. В Днепропетровской области целями стали металлургические комбинаты «Каметсталь» и «Днепровский металлургический завод», которые обеспечивают украинскую оборонную промышленность металлопродукцией.

    В Николаевской и Одесской областях поражены логистические центры, где хранилось военное имущество, а также электроподстанция «Николаевская». В порту Черноморска уничтожено судно-сухогруз с вооружением и снаряжением для украинских войск. Удары наносились как по промышленным, так и по транспортным узлам.

    Накануне вечером в Киевской области был поражен логистический центр «Святопетровский» и две площадки с топливом на аэродроме Гостомель. Кроме того, в городе Бровары уничтожен центр радио- и радиотехнической разведки противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Министерство обороны сообщило об уничтожении логистического объекта ВСУ в Николаеве.

    В тот же день российские войска поразили два сухогруза с западным вооружением в портах Одесской области.

    Несколькими днями ранее армия России атаковала логистические центры хранения военных грузов в Киевской области.

    Комментарии (2)
    5 сентября 2026, 16:38 • Новости дня
    ВС России поразили четыре судна с военными грузами в портах Одессы и Черноморска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские беспилотники атаковали несколько морских судов с военными грузами в портах Черноморск и Одесса.

    Вооруженные силы России нанесли удары по судам, задействованным в перевозке военных грузов. В Министерстве обороны уточнили, что атаки были проведены с использованием беспилотных летательных аппаратов «Герань».

    «Кадры объективного контроля поражения морских судов, использовавшихся для перевозки грузов военного назначения в интересах ВСУ в портах Черноморск и Одесса. Расчетами реактивных БПЛА-камикадзе «Герань-4 сикер» в порту Черноморск были поражены два судна типа «сухогруз» и один типа «контейнеровоз». Также на рейде порта Одесса реактивной «Геранью» был поражен еще один сухогруз противника», – сообщили в оборонном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе ударные беспилотники атаковали транспортное судно с военным грузом в порту Черноморска.

    Несколькими днями ранее российские войска поразили три сухогруза и два морских танкера в Одессе. А в июле армия России нанесла успешные удары по пяти перевозившим снабжение для украинских войск кораблям.

    Комментарии (6)
    5 сентября 2026, 18:53 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости единого командования ПВО для защиты от атак ВСУ
    Путин заявил о необходимости единого командования ПВО для защиты от атак ВСУ
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поддержал идею введения должности единого командира для координации противовоздушной обороны в стране при защите от беспилотников.

    Президент России Владимир Путин выступил за назначение единого командира для противовоздушной обороны, передает РИА «Новости». «Мне кажется, нужен не координационный орган – нужен командир. Чтобы был единоначальник», – ответил Путин на соответствующее предложение.

    Инициативу озвучил военный корреспондент Евгений Поддубный во время встречи главы государства с лидерами списка партии «Единая Россия». Журналист поделился опытом создания ситуационного центра в Курской области.

    По словам Поддубного, этот центр обеспечил оперативное взаимодействие всех структур, отвечающих за оборону неба. Он предложил масштабировать данную практику на другие регионы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал укрепление системы противовоздушной обороны главным способом предотвращения атак на гражданскую инфраструктуру. Военкор Евгений Поддубный рассказал о создании в России инновационной системы ПВО на основе эшелонированных мобильных групп. Журналист предложил дублировать сигналы об опасности по радиосвязи для жителей приграничной зоны Курской области.

    Комментарии (12)
    5 сентября 2026, 11:26 • Новости дня
    МАГАТЭ сообщило о прекращении огня у Запорожской АЭС

    У Запорожской АЭС вступило в силу локальное прекращение огня

    МАГАТЭ сообщило о прекращении огня у Запорожской АЭС
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Локальное прекращение огня у Запорожской АЭС, достигнутое при посредничестве Международного агентства по атомной энергии, вступило в силу в субботу для ремонта ЛЭП, необходимой для внешнего электроснабжения ЗАЭС, говорится в сообщении МАГАТЭ.

    Режим тишины необходим для восстановления внешнего электроснабжения станции после длительного отключения, передает РИА «Новости». В сообщении Международного агентства по атомной энергии приводится заявление его генерального директора Рафаэля Гросси.

    «Сегодня вступило в силу еще одно локальное прекращение огня, достигнутое при посредничестве МАГАТЭ, чтобы обеспечить ремонт линии электропередачи, необходимый для восстановления внешнего электроснабжения Запорожской АЭС после длительного отключения», – отметил Гросси.

    Из-за боевых действий на северном берегу Днепра 20 августа ЗАЭС лишилась соединения с последней линией электропередачи напряжением 330 киловольт. С этого момента охлаждение реакторов и бассейнов выдержки топлива обеспечивают аварийные дизель-генераторы.

    Представители организации предупредили, что запасы дизельного топлива на объекте истощаются. Если внешнее питание не восстановят или не доставят горючее, в течение нескольких дней станция может быть полностью обесточена. Украинские специалисты приступят к ремонту поврежденного участка после его разминирования, за ходом работ будут наблюдать эксперты агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Международное агентство по атомной энергии добивалось создания локальной зоны прекращения огня для восстановления линии электропередачи «Ферросплавная-1». В июне Запорожская атомная электростанция потеряла внешнее электроснабжение из-за автоматического отключения высоковольтной линии. Перед началом ремонта линии электропередачи специалисты МАГАТЭ приступили к наблюдению за процессом очистки территории от мин.

    Комментарии (4)
    5 сентября 2026, 21:04 • Новости дня
    Ударами ракет ВС России ликвидированы два старших офицера ВСУ

    В зоне СВО ударами ракет ВС России ликвидированы два старших офицера ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе проведения спецоперации российские военные уничтожили майора Ивана Макарова и подполковника Богдана Дзиверина точными ракетными ударами по объектам в Харьковской и Полтавской областях.

    Российские вооруженные силы нанесли точные удары по объектам противника, в результате чего были убиты двое высокопоставленных украинских военнослужащих, передает ТАСС.

    «Начальник-инженер информационно-коммуникационного узла майор Иван Макаров ликвидирован в результате точного ракетного удара по Лозовой Харьковской области. Подполковник Богдан Дзиверин убит в результате ракетного удара по складу зенитно-ракетного вооружения в селе Щербаны Полтавской области», – рассказал источник агентства в силовых структурах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля российские военные ликвидировали майора ВСУ на краматорском направлении.

    Несколькими днями ранее бойцы уничтожили 23-летнего украинского капитана. В начале того же месяца Вооруженные силы РФ устранили заместителя начальника 11-го армейского корпуса противника.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2026, 23:01 • Новости дня
    Трамп сделал пост о статье WP, как США могут помочь Украине с Patriot

    Трамп сделал репост статьи о передаче Украине лицензий Patriot

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп разместил в своей соцсети Truth Social статью Washington Post, что США могут сделать для Украины, чтобы помочь с ракетами Patriot.

    Эту статью президент США разместил в своей ленте новостей в соцсети Truth Social, добавив ссылку и название статьи «Как Трамп может помочь Украине создать собственные ракеты Patriot». Каких-либо комментариев или смайлов от себя он не добавил.

    «Я знаю, что президент Дональд Трамп хочет помочь Украине <…>. Но перед ним стоит сложная задача: он должен найти баланс между желанием защитить невинных украинцев и необходимостью использования противоракетных комплексов Patriot в рамках необходимых усилий по разоружению Ирана, а также необходимостью поддерживать достаточные запасы для защиты американских войск и сдерживания противников США по всему миру. В совокупности эти факторы ограничивают возможности Соединенных Штатов по предоставлению помощи Киеву», – пишет в колонке для Washington Post Марк Тиссен, который является научным сотрудником Американского института предпринимательства и бывшим главным спичрайтером президента Джорджа Буша-младшего.

    Автор объясняет заминку Вашингтона в передаче лицензии Киеву опасениями, что технология попадет в руки неприятеля, и тут же предлагает решение.

    «Есть простое решение: разрешить Украине участвовать в совместном производстве истребителей-перехватчиков Patriot, не обладающих этими передовыми возможностями», – пишет он, предлагая еще несколько решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оборонные корпорации США противятся  предоставлению лицензии на Patriot украинской стороне. Госсекретарь США Рубио заявил, что лицензия на Patriot не решит проблем Украины с ПВО. Bloomberg считает, что Украину зимой ждет критический дефицит ракет ПВО.

    Комментарии (0)
    Главное
    Путин заявил о необходимости единого командования ПВО для защиты от атак ВСУ
    Пропавшего генпрокурора Украины нашли в элитной клинике
    Власти Турции запланировали передать Босфорские мосты в частное управление
    Словакия призвала страны Запада наладить прямую коммуникацию с Россией
    Путин открыл новую линию метро в Москве
    Эксперты спрогнозировали резкий скачок цен на продукты на Украине
    Путин присвоил Шуфутинскому звание народного артиста

    Бурный рост Дальнего Востока привел к парадоксальному эффекту

    Повышение транспортной доступности Дальнего Востока и в целом его бурный рост привели к росту энергопотребления. В результате одновременно с новыми железными дорогами и аэропортами появилась потребность в новых электростанциях. В чем особенность Дальнего Востока и как меняется его роль из удаленного региона в приоритетный? Подробности

    Перейти в раздел

    Мерц разрушил культурный мост между Россией и Германией

    По решению властей Германии прекращается многолетняя история Русского дома в Берлине. Поводом стал инцидент с обнаружением беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпциг/Галле, ответственность за который Берлин возложил на Москву. Россия отвергла обвинения и объявила о закрытии отделений Института Гете. Оба культурных центра десятилетиями оставались важными каналами гуманитарных связей между двумя странами. Что теперь будет с Русским домом и насколько далеко зайдет новое обострение отношений Москвы и Берлина? Подробности

    Перейти в раздел

    В военные училища приходят роботы и искусственный интеллект

    «Система военного образования выходит на качественно новый уровень», – заявил министр обороны Андрей Белоусов. Как новейшие технологии меняют процесс обучения в российских военных училищах, какие новые военные вузы появились в России и как это влияет на престиж профессии офицера? Подробности

    Перейти в раздел

    Недруга Зеленского в команде Трампа затравили до отставки

    Свою добровольную отставку подтвердил незаурядный, хотя и малоизвестный член команды президента США Дональда Трампа – министр армии Ден Дрисколл. Ему давно предсказывали уход из-за взаимной ненависти с главой Пентагона, но примечателен он другим: тем, что общался с властями Украины так, как следует. Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • За что народ любит Мелони

      Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

    • «Герани» загнали власть Украины в подвал

      Депутаты Верховной рады Украины, которую правительство России считает единственной легитимной властью, переместились для работы в подвал. Объявленная причина – «беспилотная карусель», то есть ежедневные атаки российских БПЛА на Киев. Звучит логично, но есть нюанс.

    • СБУ против ГУР. Чья возьмет?

      Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

    • СБП в 2026 году: что такое Система быстрых платежей, лимиты, комиссии и как пользоваться

      Система быстрых платежей, или СБП – это круглосуточный сервис Банка России для мгновенных переводов между счетами в разных банках по номеру телефона, оплаты покупок и услуг по QR-коду, подписок, переводов самому себе и других операций. В 2026 году через СБП можно бесплатно переводить себе между своими счетами до 30 млн рублей в месяц, а другим людям – до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии. После превышения лимитов комиссия не может быть выше предельных значений, установленных Банком России. Рассказываем, как пользоваться СБП, какие лимиты и комиссии действуют, как платить по QR-коду, как отключить подписку и что делать при ошибочном переводе.

    • Когда придут детские пособия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Детские пособия в сентябре 2026 года придут по графику Социального фонда России: 3 сентября перечислят единое пособие на детей и беременным женщинам, пособие по уходу до полутора лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву; 4 сентября – ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, поскольку 5 сентября выпадает на субботу; 8 сентября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. В сентябре семьи получают выплаты за август, а пособия за сентябрь поступят уже в октябре. Рассказываем, когда придут детские пособия в сентябре 2026 года, какие выплаты перенесут из-за выходных и как проверить начисление.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации