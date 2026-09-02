Средства ПВО перехватили 130 украинских дронов над регионами России

Tекст: Дарья Григоренко

«В течение прошедшей ночи, с 20.00 мск 1 сентября до 8.00 мск 2 сентября, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваторией Черного моря», – говорится в сообщении ведомства в Max.

Всего под удар попали 12 регионов и акватория Черного моря. Военнослужащие справились с поставленной задачей и предотвратили возможные последствия массированной атаки.

1 сентября российские системы ПВО за день уничтожили 109 украинских беспилотников.

Ранее Минобороны сообщило, что российские силы ПВО за ночь уничтожили более 500 вражеских беспилотников.

В последний день лета силы противовоздушной обороны уничтожили 180 вражеских дронов.