В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.27 комментариев
Российские силы ПВО за ночь уничтожили более 500 вражеских беспилотников
Дежурные силы ПВО за ночь уничтожили 516 украинских беспилотников над регионами
В ходе отражения масштабной атаки над 17 областями, столичным регионом, Крымом и Черным морем минувшей ночью ликвидировали 516 украинских дронов, сообщили в Минобороны России.
Российские зенитчики успешно справились с массированной угрозой в период с вечера 31 августа до утра 1 сентября, передает Минобороны в Max. За это время удалось перехватить и ликвидировать 516 аппаратов противника.
Под удар попали Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Орловская и Псковская области. Кроме того, системы защиты сработали в небе над Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями.
Вражеская атака также распространилась на Московский регион и Республику Крым. Часть дронов была сбита непосредственно над акваторией Черного моря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 30 августа российские военные сбили 494 украинских беспилотника над пятнадцатью регионами страны.
Неделей ранее дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 328 вражеских дронов.
В ночь на 22 августа системы ПВО перехватили 457 летательных аппаратов самолетного типа.