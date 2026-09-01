Российские силы ПВО за ночь уничтожили более 500 вражеских беспилотников

Дежурные силы ПВО за ночь уничтожили 516 украинских беспилотников над регионами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские зенитчики успешно справились с массированной угрозой в период с вечера 31 августа до утра 1 сентября, передает Минобороны в Max. За это время удалось перехватить и ликвидировать 516 аппаратов противника.

Под удар попали Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Орловская и Псковская области. Кроме того, системы защиты сработали в небе над Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями.

Вражеская атака также распространилась на Московский регион и Республику Крым. Часть дронов была сбита непосредственно над акваторией Черного моря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 30 августа российские военные сбили 494 украинских беспилотника над пятнадцатью регионами страны.

Неделей ранее дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 328 вражеских дронов.

В ночь на 22 августа системы ПВО перехватили 457 летательных аппаратов самолетного типа.