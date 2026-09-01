Путин назвал развитие торговли одной из главных задач для стран ШОС

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин назвал укрепление торговли между странами Шанхайской организации сотрудничества одной из ключевых задач объединения, передает РИА «Новости». Выступая на саммите, глава государства подчеркнул важность развития экономических отношений.

«В числе актуальных практических задач, стоящих перед Шанхайской организацией, особо отмечу дальнейшее укрепление коммерческих связей между государствами-членами. Это приносит всем нам очевидные дивиденды, реально способствует поступательной динамике социально-экономического роста, улучшению благосостояния населения», – заявил Владимир Путин.

В этом году председателем ШОС выступает Киргизия, принимающая саммит в Бишкеке. Мероприятия в рамках организации и формата ШОС+ планируют посетить представители 17 государств и шести международных структур.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России прилетел в столицу Киргизии для участия в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества.

Утром глава государства приехал в бишкекский конгресс-центр «Ырыс Ордо» на заседание Совета глав государств ШОС.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал о запланированных двусторонних встречах Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.