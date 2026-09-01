Лучшие варианты для завершения войны нам даст само развитие войны и рождающееся под его влиянием на Украине ее «бессилие к миру».3 комментария
Немецкий политик призвал пригрозить России поставками ракет Taurus Киеву
Немецкий политик Кубицки призвал пригрозить России передачей Taurus Украине
Глава Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубицки призвал власти ФРГ пригрозить России поставками ракет Taurus Украине.
Глава Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубицки призвал власти ФРГ пригрозить России поставками ракет Taurus Киеву, сообщают «Вести» со ссылкой на немецкий телеканал n-tv.
Политик отреагировал на инцидент в Лейпциге и другие предполагаемые «гибридные угрозы», потребовав от Берлина четкого дипломатического ответа.
«Разумный человек сейчас вызвал бы российского посла и сказал бы ему: пока мы не поставили ракету Taurus, но если эта гибридная угроза Германии будет продолжаться, то мы сделаем все, чтобы Украина получила нужное оружие для масштабной защиты от России», – заявил Кубицки.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц анонсировал скоординированный ответ Германии, ЕС и НАТО на инцидент в Лейпциге. Пятого августа местная полиция сообщила, что сотрудник аэропорта обнаружил беспилотник со взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. По данным СМИ, грузовой самолет DHL столкнулся над аэропортом с неизвестным объектом, предположительно БПЛА.
Немецкие власти отмечают, что дрон был профессионально изготовлен на заказ и оставался невидимым для систем безопасности. Издание Politico писало, что Берлин готовит обвинения и новые санкции против России. Посольство РФ в ФРГ назвало инцидент и обвинения в адрес Москвы «наспех состряпанной провокацией».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин планирует обвинить Россию в нападении на аэропорт Лейпцига.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о наличии улик против возможных организаторов этой диверсии.
Посольство ФРГ в Москве ранее опровергло информацию о передаче ракет Taurus украинской стороне.