Немецкий политик призвал пригрозить России поставками ракет Taurus Киеву

Немецкий политик Кубицки призвал пригрозить России передачей Taurus Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубицки призвал власти ФРГ пригрозить России поставками ракет Taurus Киеву, сообщают «Вести» со ссылкой на немецкий телеканал n-tv.

Политик отреагировал на инцидент в Лейпциге и другие предполагаемые «гибридные угрозы», потребовав от Берлина четкого дипломатического ответа.

«Разумный человек сейчас вызвал бы российского посла и сказал бы ему: пока мы не поставили ракету Taurus, но если эта гибридная угроза Германии будет продолжаться, то мы сделаем все, чтобы Украина получила нужное оружие для масштабной защиты от России», – заявил Кубицки.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц анонсировал скоординированный ответ Германии, ЕС и НАТО на инцидент в Лейпциге. Пятого августа местная полиция сообщила, что сотрудник аэропорта обнаружил беспилотник со взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. По данным СМИ, грузовой самолет DHL столкнулся над аэропортом с неизвестным объектом, предположительно БПЛА.

Немецкие власти отмечают, что дрон был профессионально изготовлен на заказ и оставался невидимым для систем безопасности. Издание Politico писало, что Берлин готовит обвинения и новые санкции против России. Посольство РФ в ФРГ назвало инцидент и обвинения в адрес Москвы «наспех состряпанной провокацией».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин планирует обвинить Россию в нападении на аэропорт Лейпцига.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о наличии улик против возможных организаторов этой диверсии.

Посольство ФРГ в Москве ранее опровергло информацию о передаче ракет Taurus украинской стороне.