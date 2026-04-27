Жильцы 14 квартир Екатеринбурга не смогли вернуться домой после атаки БПЛА
Жильцы 14 квартир в одном из домов Екатеринбурга не могут вернуться в свои квартиры после атаки беспилотника из-за значительных повреждений и вопросов безопасности, сообщили в департаменте информационной политики региона.
В сообщении ведомства отмечается: «Жильцы 14 квартир пока не могут вернуться в свое жилье из-за значительных повреждений помещений и соображений безопасности. Жильцам трех квартир предоставлено временное жилье», передает РИА «Новости».
Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что в результате атаки беспилотника в Екатеринбурге были повреждены 44 квартиры, эвакуированы 81 человек, госпитализирована одна женщина с отравлением продуктами горения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник повредил многоэтажный жилой дом в Екатеринбурге.
За медицинской помощью после инцидента обратились девять человек.