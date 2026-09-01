ВС России поразили логистические центры и объекты энергетики для ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по цехам производства БПЛА, местам хранения боевых частей и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах, говорится в канале Max Минобороны.

Средствами ПВО сбиты 13 управляемых авиабомб, снаряд американской РЗСОР HIMARS производства США и 1050 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 224 972 беспилотника, 670 ЗРК, 30 775 танков и других бронемашин, 1 776 боевых машин РСЗО, 36 340 орудий полевой артиллерии и минометов, 70 752 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

Напомним, во вторник российские войска нанесли массированный удар по объектам на Украине.

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