Еврокомиссия опровергла полный запрет шенгенских виз россиянам

Tекст: Елизавета Шишкова

В Брюсселе пояснили, что сообщения о полном прекращении выдачи шенгенских виз гражданам России не отражают реальных планов Евросоюза, передает РИА «Новости».

Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт заявил: «Мы подготовим целевые ограничительные визовые меры в рамках предстоящего пересмотра визового кодекса».

Ламмерт напомнил, что еще в 2022 году ЕС полностью приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией и рекомендовал странам союза уделять приоритетное внимание вопросам безопасности при рассмотрении заявлений россиян.

По его словам, в ноябре 2025 года Евросоюз ввел дополнительные ограничения, после чего многократные шенгенские визы гражданам России в принципе больше не выдаются. Новые меры, которые готовятся сейчас, также будут носить целевой характер и станут частью обновленного визового кодекса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минэкономразвития России допустили риск полного прекращения выдачи шенгенских виз россиянам после запрета на оформление мультивиз.

Еврокомиссия совместно со странами ЕС обсуждала новые ограничения для граждан России при оформлении шенгенских виз.

Позднее Еврокомиссия объявила о полном прекращении выдачи гражданам России новых многократных виз и оставила возможность получать только однократные въездные разрешения.