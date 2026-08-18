18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.0 комментариев
Минобороны показало фото Курильского десанта
Министерство обороны опубликовало исторические снимки Курильской десантной операции, начавшейся 18 августа в 1945 году.
Министерство обороны опубликовало в Telegram-канале фотографии, посвященные годовщине начала Курильской десантной операции.
Советские войска полностью освободили стратегически важный архипелаг, поставив победную точку во Второй мировой войне.
Основные бои развернулись на острове-крепости Шумшу. Советские морпехи высаживались в ледяную воду под шквальным огнем противника и сразу вступали в бой. Благодаря массовому героизму бойцы смогли отбить ключевые высоты и прорвать неприступную оборону врага.
Капитуляция гарнизона Шумшу 23 августа предрешила успех всей операции. К 1 сентября советские войска полностью освободили Курильскую гряду.
Историческое значение победы подчеркнул генералиссимус Иосиф Сталин: «Отныне Южный Сахалин и Курильские острова будут служить не средством отрыва Советского Союза от океана и базой японского нападения на наш Дальний Восток, а средством прямой связи Советского Союза с океаном и базой обороны нашей страны от японской агрессии».
На прошлой неделе президент России Владимир Путин впервые лично посетил Курильские острова.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко доложил Путину о продолжении строительства памятного комплекса на острове Шумшу.
Месяцем ранее на Курилах стартовала вторая международная экспедиция поисковиков.