Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.2 комментария
В Тульской области уничтожены 13 дронов
В Тульской области с начала воскресенья уничтожены 13 дронов, вечером субботы были ликвидированы еще семь БПЛА, сообщил в Max-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.
«В небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены еще 13 украинских беспилотников. Пострадавших нет», – написал он.
Миляев добавил, что, по предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
При этом в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.
Вечером субботы губернатор сообщал, что еще семь украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, над Тульской областью в ночь на 3 октября уничтожили девять дронов, а всего за ночь над страной сбили 218 украинских БПЛА над Россией. В течение субботы силы ПВО уничтожили 244 украинских дрона.