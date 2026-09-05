Эксперт: Привлечение ветеранов СВО к защите гражданских объектов показывает нужность таких людей

Клинцевич: Путин показал, что защитники России не бывают бывшими

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич прокомментировал газете ВЗГЛЯД субботнюю встречу президента России Владимира Путина с лидерами «Единой России». По его словам, диалог запомнится не формальными фразами, а человеческим подходом.

Клинцевич обратил внимание на то, что журналист Евгений Поддубный, который входит в «пятерку» лидеров партии, передал главе государства просьбу ветеранов СВО, которые по состоянию здоровья не могут служить на передовой, но хотят защищать страну. Бойцы предложили участвовать в мобильных огневых группах для охраны гражданской инфраструктуры. «Жень, поддерживаю», – ответил президент.

Эксперт подчеркнул, что за этими словами кроется не просто организационное решение, а признание важности для страны аждого человека, прошедшего боевые действия.

«Это признание простого принципа: человек, прошедший боевые действия и заплативший за это здоровьем, не должен чувствовать себя списанным со счетов. Особенно если он сам не просит о льготах, должностях или привилегиях. Он просит дать ему возможность быть полезным», – считает Клинцевич.

Защита энергетики, транспорта, предприятий и социальных объектов требует дисциплины и военного опыта, которым обладают бывшие военные. Однако реализация этой инициативы не должна быть формальной, отметил Клинцевич.

«Нужны понятный правовой статус, медицинские допуски, обучение, оснащение, страховые гарантии и командная система. Нельзя превращать стремление бойцов служить дальше в красивый жест. Их опыт должен быть востребован грамотно, с уважением к состоянию здоровья каждого человека», – подчеркнул руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов.

Сильное государство, по мнению эксперта, отличается тем, что ветераны остаются востребованными в обществе, будь то в безопасности, управлении или воспитании молодежи. «И где общество не отворачивается от тех, кто уже сделал для него больше, чем обязан был делать. Пожалуй, именно в этом и состоит главный смысл прозвучавшей инициативы: защитники России не бывают бывшими», – подытожил Клинцевич.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военкор ВГТРК, один из лидеров предвыборного списка партии «Единая Россия» Евгений Поддубный попросил президента Владимира Путина разрешить привлекать добровольцев с категорией годности «Д» к защите от атак БПЛА.

На той же встрече Путин поддержал идею введения должности единого командира для координации противовоздушной обороны в стране при защите от беспилотников. Ранее глава государства призвал обеспечить ветеранов спецоперации работой в гражданских сферах.