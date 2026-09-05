  • Новость часаПутин опроверг договоренности о широком перемирии на три дня
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эстония стала жертвой мошенников по «схеме Долиной»
    Эксперты объяснили противодействие США новой картографической проекции
    Итальянский генерал высмеял ярлык «троянского коня Кремля» снимком в ушанке
    На Украине спрогнозировали катастрофические потери местного бизнеса
    Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине
    Ударами ракет ВС России ликвидированы два старших офицера ВСУ
    На Западе отметили неспособность Европы на затяжную войну с Россией
    Эксперт: Запрет транзита российского зерна ударит по самой Прибалтике
    Путин встретился с пятеркой лидеров списка «Единой России»
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский угрожает гражданской авиации

    Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Авантюризм заменил Европе инстинкт самосохранения

    В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.

    8 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Чему должна учить школа

    Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.

    20 комментариев
    5 сентября 2026, 22:20 • Новости дня

    Авиация МЧС России справилась с природным пожаром на горе Трем в Сербии

    Авиация МЧС России боролась с пожаром на горе Трем в Сербии

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские спасатели ликвидировали основные очаги лесных пожаров на юго-востоке Сербии, сбросив на горящие леса почти 2 тыс. тонн воды, сообщили в Max-канале МЧС России.

    «Сегодня работы велись на вершине горы Трем в горном массиве Сува Планина на юго-востоке Сербии. Авиация МЧС России за шесть вылетов сбросила на очаги возгорания 252 т воды», – сказано в сообщении.

    За время операции экипаж самолета Ил-76 выполнил 46 вылетов, сбросив на горящие леса 1932 т воды, добавили в ведомстве.

    Там уточнили, что благодаря профессионализму российских летчиков удалось ликвидировать основные очаги природного пожара и пресечь распространение огня на населенные пункты Сербии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский Ил-76 19 августа прибыл в Сербию для борьбы с природными пожарами. Экипаж Ил-76 успешно остановил распространение огня в заповеднике Делиблатска-Пешчара, затем спецборт МЧС направили на ликвидацию нового очага возгорания над горным массивом Столови.

    Сербия поблагодарила Россию за быструю отправку Ил-76 для тушения лесных пожаров.

    5 сентября 2026, 04:26 • Новости дня
    Глава Росавиации назвал сроки завершения сертификации самолета МС-21

    В Росавиации назвали конец сертификации самолета МС-21

    Глава Росавиации назвал сроки завершения сертификации самолета МС-21
    @ Ольга Соколова/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Процесс сертификации нового российского пассажирского лайнера МС-21 планируется завершить к середине 2027 года, глава Росавиации Дмитрий Ядров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Этот самолет, он действительно должен завершить все процедуры сертификации до середины следующего года», – отметил он в беседе с «НЬЮМ ТАСС».

    МС-21 представляет собой российский проект ближне-среднемагистрального лайнера. Ожидается, что новая машина придет на смену самолетам Ту-154 и семейству Ту-204 на внутреннем рынке, а также станет полноценной альтернативой зарубежным аналогам.

    Ядров добавил, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) ведет переговоры с дружественными странами по продаже МС-21.

    «Но в первую очередь, наверное, логичнее было бы обеспечить тот спрос на воздушные суда, который есть у наших отечественных авиакомпаний, для того, чтобы обеспечивать связность России», – сказал он.

    Глава Росавиации отметил, что МС-21 все процедуры сертификации завершит до середины 2027 года.

    Восточный экономический форум проходил с 1 по 4 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой мероприятия в 2026 году стало развитие Дальнего Востока на благо людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минпромторге назвали сроки передачи новейших самолетов Ил-114-300. Компания «Аэрофлот» стала якорным заказчиком самолета МС-21. Мантуров сообщил о начале поставок самолетов Ил-114-300.

    Комментарии (7)
    5 сентября 2026, 07:33 • Новости дня
    Названа единственная отрасль с зарплатами почти в 1 млн рублей

    Морское рыбоводство предложило зарплаты выше 900 тыс. рублей

    Tекст: Катерина Туманова

    За первые пять месяцев 2026 года средний доход специалистов в сфере морского пастбищного рыбоводства превысил отметку в 971 тыс. рублей, указано в данных Росстата.

    Анализ статистических данных показал, что разведение рыбы оказалось самым прибыльным направлением для российских работников, передает РИА «Новости».

    В период с января по май сотрудникам крупных и средних предприятий этой сферы платили в среднем 971,4 тыс. рублей ежемесячно.

    В число лидеров по уровню доходов вошли управляющие пенсионными фондами со средним заработком 827,1 тыс. рублей.

    Специалисты компаний по управлению ценными бумагами получали около 737,5 тыс. рублей. Также высокие оклады зафиксированы в области аренды и лизинга медицинских приборов, где показатель зарплат достиг 728,9 тыс. рублей.

    Среднемесячная начисленная заработная плата рассчитывается до вычета налогов и включает все премии. При подсчете учитываются доходы абсолютно всех сотрудников организаций, включая специалистов со сверхвысокими окладами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты выявили российские регионы с самыми высокими зарплатами. Средние зарплаты в девяти регионах России превысили 150 тыс. рублей. В России выросло число регионов со средней зарплатой выше 100 тыс. рублей.

    Комментарии (7)
    5 сентября 2026, 14:10 • Видео
    За что народ любит Мелони

    Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

    Комментарии (0)
    5 сентября 2026, 02:57 • Новости дня
    Эксперт: Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России

    Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России

    Эксперт: Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Освобожденная Никаноровка находится на гряде, которая должна была бы сдержать наступление российской армии на Краматорск, однако расчет ВСУ не оправдался, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим о краматорском направлении и освобождении населенного пункта Никаноровка, то это стратегический успех наших вооруженных сил. Дело в том, что данный населенный пункт находится на гряде, которая якобы должна была защищать Краматорск. И вот, по сути, мы через нее уже перевалили и продвигаемся», – сказал он ТАСС.

    Минобороны России 4 сентября сообщило об освобождении Никаноровки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал об уличных боях в городе Орехов Запорожской области. Аналитик Полетаев перечислил основные успехи российских войск в летней кампании.


    Комментарии (0)
    5 сентября 2026, 04:40 • Новости дня
    Литва и Латвия намерены запретить транзит зерна из России
    Литва и Латвия намерены запретить транзит зерна из России
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Руководство двух прибалтийских стран обсуждает возможность полного прекращения транзита российской сельскохозяйственной продукции из-за ожидаемого резкого роста поставок.

    Латвия и Литва готовятся ввести жесткие ограничения на транзит сельхозпродукции из России, так как Москва перенаправила часть экспорта через балтийские порты, преимущественно латвийские, после атак на российскую инфраструктуру, передают «Вести» со ссылкой на Reuters.

    Источники прогнозируют значительное увеличение объемов транспортировки в октябре. На фоне этих ожиданий латвийское правительство намерено обсудить полное эмбарго на провоз продукции. Вильнюс не уточнил характер возможных ограничений.

    Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что инфраструктура страны не должна использоваться для экспорта российского зерна, пишет портал Delfi. На этой неделе Литовская ассоциация переработчиков и торговцев зерном (LGPP) объявила, что в Клайпедском порту осуществляется перевалка российского зерна.

    Глава Клайпедского государственного портового управления Алгис Латакас заявил, что за первые восемь месяцев 2026 года из Клайпедского порта было перевезено 47 тыс. тонн зерна российского происхождения. В основном это кукуруза, доставленная по железной дороге из Калининградской области в Клайпеду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, литовские депутаты в августа предложили ужесточить контроль за транзитом в Калининград. Политолог объяснил планы Литвы ужесточить правила транзита в Калининград. Спецслужбы Латвии пришли с обысками в русские книжные магазины.

    Комментарии (10)
    5 сентября 2026, 00:10 • Новости дня
    ICAO пообещала ответить на обращение Москвы об угрозах авиации

    ICAO ответит на обращение Москвы об угрозах авиации

    ICAO пообещала ответить на обращение Москвы об угрозах авиации
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Международная организация гражданской авиации (ICAO) пообещала ответить на срочное послание России об украинских угрозах безопасности воздушных судов.

    Штаб-квартира Международной организации гражданской авиации (ICAO) в Монреале подтвердила получение официального письма от Москвы. В документе поднимается вопрос об украинских угрозах безопасности воздушного транспорта.

    «Мы можем подтвердить получение письма», – заявили ТАСС в штаб-квартире ICAO.

    В организации заверили, что ответ на послание будет предоставлен в надлежащие сроки.

    Ранее МИД России сообщил об отправке срочного обращения генеральному секретарю ICAO Хуану Карлосу Саласару. Российская сторона призвала организацию принять конкретные меры для прекращения действий Украины, которые создают опасность для гражданской авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пообещал найти способ ответить, если угрозы Киева в адрес гражданской авиации перейдут в реальные действия.

    Владимир Зеленский обратился к международным авиакомпаниям с предупреждением о том, что российское воздушное пространство становится якобы небезопасным.

    Росавиация выпустила уведомление о нелегитимности документов Украины по российскому воздушному пространству. Авиаэксперт Гусаров заявил, что угрозы Зеленского не напугали зарубежные авиакомпании.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2026, 15:28 • Новости дня
    Минувшее лето стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений в России

    Синоптик Леус: Лето 2026 года стало самым теплым в России с 1891 года

    Минувшее лето стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений в России
    @ Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус зафиксировал рекордные летние температуры на территории страны, вызванную блокирующим антициклоном над Уралом и Сибирью.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что прошедший летний сезон побил все температурные рекорды с начала регулярных наблюдений в России. Об аномальной жаре синоптик рассказал в своем Telegram-канале. По его словам, лето 2026 года оказалось самым теплым с 1891 года. При этом высокие температуры распределились по территории страны неравномерно.

    В Москве и Петербурге положительная аномалия составила всего 0,7 и 0,6 градуса соответственно. «На европейской территории и на Дальнем Востоке температурные условия оказались в среднем близкими к норме», – подчеркнул Михаил Леус.

    Одновременно с этим температурные показатели били многолетние максимумы на Урале и в Сибири. Местами воздух прогревался до значений, которые значительно превышали стандартные климатические нормы.

    Метеорологи объясняют такую разницу смещением траекторий движения воздушных масс. Жаркий антициклон долгое время блокировал Урал и Сибирь, препятствуя прохождению холодного арктического воздуха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прошедший июнь стал вторым самым теплым за всю историю наблюдений в России. При этом, август вошел в двадцатку самых жарких месяцев в Москве с 1893 года. А сам Леус в конце лета опроверг информацию о приходе метеорологической осени в столицу.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2026, 00:50 • Новости дня
    Мирошник оценил заявления Зеленского о дроне в здании СБУ

    Tекст: Катерина Туманова

    В пятницу, 4 сентября, глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о попадании якобы российского дрона в здание Службы безопасности Украины (СБУ), а точнее, в кабинет ее руководителя в Киеве, что прокомментировал посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «По только что сделанному заявлению Зеленского, он придерживается версии, что прилет дрона прямо в окно первого руководителя службы, это результат удара «русского дрона», а не разборка условно подчиненных ему силовых ведомств. Зеленский из двух зол предпочел выбрать меньшее!» – написал посол в Telegram-канале.

    Говоря о разборках украинских силовиков, Мирошник имел в виду перестрелку спецназовцев украинских силовых ведомств, которую они устроили 2 сентября в Киеве из-за контроля над мошенническими кол-центрами. Сотрудникам СБУ и ГУР предъявили обвинения после перестрелки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Зеленский заявил о попадании беспилотника в центральное здание Службы безопасности Украины в Киеве. Украинские СМИ опубликовали видеозапись, на которой, по их данным, запечатлен момент удара по зданию СБУ. Кличко рассказал о последствиях удара по зданию СБУ в Киеве.


    Комментарии (0)
    4 сентября 2026, 23:15 • Новости дня
    Стало известно о планах девелопера ПИК провести делистинг акций

    Девелопер ПИК запланировал провести делистинг акций

    Tекст: Катерина Туманова

    Совет директоров девелоперской компании ПИК планирует рассмотреть вопрос об уходе с биржи на предстоящем общем собрании акционеров.

    Руководство одного из крупнейших отечественных застройщиков ПИК проведет заседание 7 сентября. На повестку вынесут вопрос об определении стоимости выкупа ценных бумаг по требованию акционеров, передает РИА «Новости».

    «Вынесение на общее собрание акционеров публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик» вопроса, связанного с делистингом акций… и (или) эмиссионных ценных бумаг…, конвертируемых в его акции», – говорится в официальном заявлении девелопера.

    Также стало известно, что компания «Недвижимые активы», контролирующая 98% акций застройщика, уже направила уведомление о праве требовать выкуп оставшихся бумаг.

    Стоимость одной акции установлена на уровне 551 рубля 40 копеек. Группа ПИК работает на российском рынке недвижимости с 1994 года.

    По данным РБК, акции компании ПИК снижались на 4,66%, до 548,3 рубля за бумагу, после сообщения о возможном делистинге (исключении ценных бумаг из списка торговых инструментов биржи), согласно данным торгов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦБ в марте оштрафовал девелопера ПИК за нарушение корпоративных процедур. В сентябре 2025 года ФАС завела дело на группу лиц ПИК из-за ограничений связи.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2026, 02:30 • Новости дня
    В Сбербанке раскрыли схему вовлечения в отмывание украденных денег

    В Сбербанке раскрыли сценарий вовлечения в дропперство

    Tекст: Катерина Туманова

    Аферисты начали использовать схему с ложными зачислениями средств для превращения граждан в соучастников преступлений, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

    Злоумышленники переводят жертве средства, а затем просят вернуть их на другие реквизиты.

    «Есть сценарий, при котором человека вовлекают в дропперство, маскируя все происходящее под «ошибочный перевод»: деньги просят вернуть на другие реквизиты», – рассказал он РИА «Новости».

    Для защиты клиентов в банковском приложении предусмотрена специальная функция. Она позволяет одним нажатием отправить сумму обратно строго на счет изначального отправителя.

    Дропперство представляет собой участие в незаконном обороте чужих финансов. Чаще всего аферисты предлагают подросткам легкий заработок за оформление карт или передачу доступа к счетам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦБ установил алгоритм отказа от поступления мошеннических переводов. МВД сообщило о постепенном исчезновении дропперства в России.

    Газета ВЗГЛЯД составила путеводитель по дропперству: кто такие дропперы, как работают схемы с банковскими картами и какая ответственность грозит.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2026, 23:58 • Новости дня
    Мотоциклист погиб при столкновении с автобусом на Каширском шоссе

    Мотоциклист погиб при ДТП с автобусом на Каширском шоссе

    Tекст: Катерина Туманова

    Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с участием автобуса и мотоцикла в городском округе Домодедово, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

    «Сегодня на 48-м км автодороги Каширское шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1987 г. р., находясь за рулем мотоцикла марки «Хонда», совершил столкновение с автобусом. В результате ДТП мотоциклист погиб на месте», – сообщили в Max-канале ведомства.

    Там уточнили, что Госавтоинспекция выясняет обстоятельства аварии, по результатам проверки примут решение в установленном законом порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ДТП с мотоциклом парализовало движение в московском Лефортовском тоннеле. Авария на МКАД затруднила движение на семь километров.
    Водитель автобуса получил срок за ДТП с поездом в Ленобласти.




    Комментарии (0)
    5 сентября 2026, 05:40 • Новости дня
    Десятки челябинских пар получили выплаты за длительность брака

    Десятки челябинских пар получили крупные выплаты за долгий брак

    Tекст: Катерина Туманова

    В Челябинской области более 40 супружеских пар, отметивших 70-летие совместной жизни, получили единовременные выплаты в размере 150 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе министерства социальных отношений региона.

    Более 40 супружеских пар из Челябинской области, проживших в браке 70 лет, получили с 2024 года выплаты в размере 150 тыс. рублей, передает РИА «Новости». В 26 российских регионах предусмотрены выплаты за долгий брак к юбилеям семейной жизни.

    Одни из самых крупных выплат предоставляются в Челябинской области. Там к знаку отличия «Семейное счастье» за 50, 60 и 70 лет совместной жизни прилагается выплата в 50, 100 или 150 тыс. рублей соответственно. На нее могут претендовать пары, прожившие в регионе не менее 15 лет и имеющие поощрения.

    «С начала реализации закона Челябинской области «О знаке отличия Челябинской области «Семейное счастье» и по состоянию на 1 сентября 2026 года знаком награждены 43 супружеские пары, прожившие 70 лет совместной жизни. Все пары получили выплаты в размере 150 тыс. рублей», – рассказала представитель министерства социальных отношений региона.

    В 2026 году 70-летний юбилей отметили десять семейных пар. Они проживают в Челябинском, Миасском, Верхнеуфалейском, Озерском, Южноуральском городских округах, а также в Чесменском и Коркинском муниципальных округах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сексолог объяснил, почему браки с разницей в возрасте более 10 лет стали нормой. Ученые выявили связь между генетикой и неудачами в личной жизни. Британские ученые назвали черты обреченных на одиночество мужчин.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2026, 02:01 • Новости дня
    Захарова: Угрозы Зеленского гражданской авиации рассмотрят в Совбезе ООН

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о планах вынести на обсуждение Совета Безопасности ООН угрозы Владимира Зеленского в отношении гражданских самолетов России.

    «Тема будет рассматриваться в Совете Безопасности... Тут вариантов быть не может. В какой форме и когда это произойдет, решит наше постоянное представительство при ООН. Там профессионалы высшей категории, поэтому все будет сделано», – приводит слова дипломата РИА «Новости» со ссылкой на радио «Комсомольская правда».

    Захарова добавила, что проблема затрагивает не только Россию, но и международное сообщество, так как над территорией страны летают иностранные пассажиры.

    Дипломат выразила недоумение, неужели западным спонсорам Киева безразлична судьба собственных граждан.

    Также Москва направила генеральному секретарю Международной организации гражданской авиации (ICAO) Хуану Карлосу Саласару срочное обращение с протестом против действий украинских властей. В организации подтвердили получение обращения.

    Президент России Владимир Путин пообещал найти способ ответить, если угрозы Киева в адрес гражданской авиации перейдут в реальные действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский обратился к международным авиакомпаниям с предупреждением о том, что российское воздушное пространство становится якобы небезопасным.

    Росавиация выпустила уведомление о нелегитимности документов Украины по российскому воздушному пространству. Авиаэксперт Гусаров заявил, что угрозы Зеленского не напугали зарубежные авиакомпании.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2026, 01:45 • Новости дня
    Названы самые высокооплачиваемые сферы деятельности в России

    Сфера перестрахования стала лидером по зарплатам в России

    Tекст: Катерина Туманова

    В начале лета средний заработок выше 200 тыс. рублей зафиксировали в двух десятках сфер российской экономики, при этом лидерами стали специалисты по перестрахованию, указано в статистических данных.

    Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций превысила отметку в 200 тыс. рублей в 20 различных отраслях экономики по итогам июня, передает РИА «Новости».

    Самые высокие доходы зафиксированы в сфере перестрахования – почти 469 тыс. рублей. Управляющие фондами зарабатывали около 409,7 тыс. рублей.

    Сотрудники холдинговых компаний получали в среднем 377,8 тыс. рублей, а работники головных офисов – 339,1 тыс. рублей.

    Еще в 16 отраслях средние зарплаты варьировались от 200 до 300 тыс. рублей. Занятые на производстве жестких дисков, аудио- и видеокассет зарабатывали 287 тыс. рублей, специалисты в сфере добычи газа – 285 тыс. рублей.

    Работники инвестфондов получали 283 тыс. рублей, а сотрудники табачных производств – 255 тыс. рублей.

    Разработчики программного обеспечения зарабатывали 225 тыс. рублей, занятые в сфере пассажирского воздушного транспорта – 224 тыс. рублей.

    Среднемесячная начисленная зарплата в России в июне составила почти 115 тыс. рублей, учитывая доходы всех сотрудников до вычета налогов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты выявили российские регионы с самыми высокими зарплатами. Средние зарплаты в девяти регионах России превысили 150 тыс. рублей. В России выросло число регионов со средней зарплатой выше 100 тыс. рублей.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2026, 04:10 • Новости дня
    Кардиолог Утин назвал ходьбу лучшим видом физической активности

    Tекст: Катерина Туманова

    Сердечно-сосудистый хирург, кардиолог, лектор Российского общества «Знание» Алексей Утин назвал ходьбу самым доступным и полезным видом физической активности для поддержания здоровья сердца.

    «Если выбирать, что лучше – бег или плавание, то я все же скажу, что идеальный вид физической активности – ходьба. Объясню почему: для того, чтобы ходить и чтобы дать небольшую нагрузку на сердце, нужна только пара кроссовок. И все, больше ничего не нужно. Ни справка, ни шапочка в бассейн, ни специальные беговые кроссовки. Просто встал и пошел, и у тебя не будет никаких отговорок, потому что в физической активности главное – регулярность», – сказал Утин ТАСС.

    Врач рекомендовал начинать изменение образа жизни с ежедневной получасовой прогулки, постепенно добавляя полезные привычки. Он также посоветовал проходить одну остановку пешком, парковать машину дальше от входа и пользоваться лестницей вместо лифта.

    Кроме того, кардиолог подчеркнул важность силовых тренировок, особенно после 40 лет, для предотвращения потери мышечной массы и остеопороза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач назвала лучшую ежедневную тренировку для здоровья сердца. Кардиолог указал на критический возраст для отказа от курения. Главный внештатный специалист Минздрава по терапии Драпкина отметила  решающее влияние регулярной ходьбы на долголетие человека.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2026, 07:43 • Новости дня
    «Северяне» узнали об «уроках уважения» к ВСУ в сумских школах

    ВС России: В сумских школах стали проводить «уроки уважения» к ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие за прошедшие сутки продвинулись на стратегических направлениях и узнали, как в школах Сумской области учеников начали учить уважению к служащим в ВСУ.

    «В Сумской области отдельным боевикам 225 ошп, приближенным к командованию, поставлена задача ходить по местным школам и учить детей уважительному отношению к военнослужащим ВСУ. Директоров школ заставляют отменять уроки ради подобных мероприятий», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Кроме того, в Сумском районе «Северяне» с тяжелыми боями продвигаются в районах Кияницы и Хотени. В Шосткинском районе бойцы продвинулись в посадках возле Уланово и Толстодубово.

    В районе Лозовой на Харьковском направлении «Северянами» уничтожен крупный командный пункт ВСУ корпусного звена, подтверждены потери среди старшего офицерского состава.

    На Волчанском направлении продолжается уничтожение противника в «Волчанском котле». Есть продвижения в районе Малой Волчьей.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 135 в Сумской и свыше 65 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о нарастающем темпе продвижения войск в зоне СВО. Марочко сообщил, что Новогришино перешло в серую зону после выдавливания оттуда ВСУ.  Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России.

    Комментарии (0)
    Главное
    Путин заявил о необходимости единого командования ПВО для защиты от атак ВСУ
    Российские дроны поразили завод боеприпасов в Борисполе
    Власти Турции запланировали передать Босфорские мосты в частное управление
    Словакия призвала страны Запада наладить прямую коммуникацию с Россией
    Пропавшего генпрокурора Украины нашли в элитной клинике
    Эксперты спрогнозировали резкий скачок цен на продукты на Украине
    Путин присвоил Шуфутинскому звание народного артиста

    Бурный рост Дальнего Востока привел к парадоксальному эффекту

    Повышение транспортной доступности Дальнего Востока и в целом его бурный рост привели к росту энергопотребления. В результате одновременно с новыми железными дорогами и аэропортами появилась потребность в новых электростанциях. В чем особенность Дальнего Востока и как меняется его роль из удаленного региона в приоритетный? Подробности

    Перейти в раздел

    Мерц разрушил культурный мост между Россией и Германией

    По решению властей Германии прекращается многолетняя история Русского дома в Берлине. Поводом стал инцидент с обнаружением беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпциг/Галле, ответственность за который Берлин возложил на Москву. Россия отвергла обвинения и объявила о закрытии отделений Института Гете. Оба культурных центра десятилетиями оставались важными каналами гуманитарных связей между двумя странами. Что теперь будет с Русским домом и насколько далеко зайдет новое обострение отношений Москвы и Берлина? Подробности

    Перейти в раздел

    В военные училища приходят роботы и искусственный интеллект

    «Система военного образования выходит на качественно новый уровень», – заявил министр обороны Андрей Белоусов. Как новейшие технологии меняют процесс обучения в российских военных училищах, какие новые военные вузы появились в России и как это влияет на престиж профессии офицера? Подробности

    Перейти в раздел

    Недруга Зеленского в команде Трампа затравили до отставки

    Свою добровольную отставку подтвердил незаурядный, хотя и малоизвестный член команды президента США Дональда Трампа – министр армии Ден Дрисколл. Ему давно предсказывали уход из-за взаимной ненависти с главой Пентагона, но примечателен он другим: тем, что общался с властями Украины так, как следует. Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • За что народ любит Мелони

      Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

    • «Герани» загнали власть Украины в подвал

      Депутаты Верховной рады Украины, которую правительство России считает единственной легитимной властью, переместились для работы в подвал. Объявленная причина – «беспилотная карусель», то есть ежедневные атаки российских БПЛА на Киев. Звучит логично, но есть нюанс.

    • СБУ против ГУР. Чья возьмет?

      Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

    • СБП в 2026 году: что такое Система быстрых платежей, лимиты, комиссии и как пользоваться

      Система быстрых платежей, или СБП – это круглосуточный сервис Банка России для мгновенных переводов между счетами в разных банках по номеру телефона, оплаты покупок и услуг по QR-коду, подписок, переводов самому себе и других операций. В 2026 году через СБП можно бесплатно переводить себе между своими счетами до 30 млн рублей в месяц, а другим людям – до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии. После превышения лимитов комиссия не может быть выше предельных значений, установленных Банком России. Рассказываем, как пользоваться СБП, какие лимиты и комиссии действуют, как платить по QR-коду, как отключить подписку и что делать при ошибочном переводе.

    • Когда придут детские пособия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Детские пособия в сентябре 2026 года придут по графику Социального фонда России: 3 сентября перечислят единое пособие на детей и беременным женщинам, пособие по уходу до полутора лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву; 4 сентября – ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, поскольку 5 сентября выпадает на субботу; 8 сентября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. В сентябре семьи получают выплаты за август, а пособия за сентябрь поступят уже в октябре. Рассказываем, когда придут детские пособия в сентябре 2026 года, какие выплаты перенесут из-за выходных и как проверить начисление.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации