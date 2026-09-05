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ICAO пообещала ответить на обращение Москвы об угрозах авиации
ICAO ответит на обращение Москвы об угрозах авиации
Международная организация гражданской авиации (ICAO) пообещала ответить на срочное послание России об украинских угрозах безопасности воздушных судов.
Штаб-квартира Международной организации гражданской авиации (ICAO) в Монреале подтвердила получение официального письма от Москвы. В документе поднимается вопрос об украинских угрозах безопасности воздушного транспорта.
«Мы можем подтвердить получение письма», – заявили ТАСС в штаб-квартире ICAO.
В организации заверили, что ответ на послание будет предоставлен в надлежащие сроки.
Ранее МИД России сообщил об отправке срочного обращения генеральному секретарю ICAO Хуану Карлосу Саласару. Российская сторона призвала организацию принять конкретные меры для прекращения действий Украины, которые создают опасность для гражданской авиации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пообещал найти способ ответить, если угрозы Киева в адрес гражданской авиации перейдут в реальные действия.
Владимир Зеленский обратился к международным авиакомпаниям с предупреждением о том, что российское воздушное пространство становится якобы небезопасным.
Росавиация выпустила уведомление о нелегитимности документов Украины по российскому воздушному пространству. Авиаэксперт Гусаров заявил, что угрозы Зеленского не напугали зарубежные авиакомпании.