Российский Ил-76 прибыл в Сербию для борьбы с природными пожарами

Российский Ил-76 прибыл в Сербию для борьбы с пожарами

Tекст: Катерина Туманова

Российский самолет-танкер Ил-76 приземлился в сербском городе Ниш для помощи в борьбе со стихией Воздушное судно оснащено специальным устройством, способным сбрасывать 42 тонны воды за один заход. Борт будет базироваться в аэропорту Константин Великий, сообщили в Max-канале МЧС России.

«Спасибо за теплый прием и за встречу, мы прилетели поработать и, думаю, что сделаем это с честью, как в старые добрые времена. Ниш не первый раз нас встречает с распростертыми объятиями», – заявил по прибытии руководитель группы МЧС Андрей Вилков.

Он добавил, что работать спасатели начнут с 20 августа.

На летном поле российскую делегацию встретил замглавы сектора по ЧС МВД Сербии Лука Чаушич. В республике бушует несколько крупных природных возгораний. Самый масштабный очаг охватил более 3,5 тыс. гектаров на северо-востоке страны.

Работу спасателей серьезно осложняют сильная засуха и обмеление реки Дунай. В Нише с 2012 года постоянно функционирует российско-сербский гуманитарный центр. Организация регулярно участвует в ликвидации последствий стихийных бедствий на территории Балканского полуострова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич предупредил об угрозе прекращения речного судоходства. Россия 19 августа направила Ил-76 в Сербию для тушения природных пожаров.