Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?3 комментария
Россия направила Ил-76 в Сербию для тушения угрожающих населенным пунктам пожаров
Транспортный самолет Ил-76 вылетел на Балканы для борьбы с масштабными природными возгораниями, которые угрожают сербским населенным пунктам, сообщили в МЧС России.
Российское спасательное ведомство незамедлительно откликнулось на призыв о помощи из Белграда, передает ТАСС. Транспортник отправился в зону бедствия вместе с экипажем и специалистами профильной оперативной группы.
«По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина в Республику Сербия направлен борт Ил-76 с экипажем и оперативной группой МЧС России для тушения природных пожаров», – заявили в пресс-службе ведомства.
Представители министерства уточнили, что балканские партнеры напрямую обратились к Москве за поддержкой. Это решение продиктовано резким ухудшением обстановки и реальной опасностью для жилых районов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, рекордное маловодье на Дунае осложнило тушение масштабных природных пожаров в Сербии.
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