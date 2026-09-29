Лукашенко опроверг отдаление Белоруссии от России из-за многовекторной политики

Tекст: Ольга Иванова

«Что касается наших торгово-экономических отношений, вы хорошо знаете наши возможности. Я всегда губернаторам России говорю: смотрите, если мы что-то можем сделать в этой ситуации для вас, всегда сделаем. Не глядя на то, что там говорят вокруг нас. И особенно то, что пишут, особенно в России», – заявил Александр Лукашенко БелТА.

Белорусский лидер подчеркнул, что внимательно следит за публикациями в СМИ. Он выразил удивление заявлениями некоторых блогеров о многовекторности Минска, которая якобы отдаляет страну от Москвы. Лукашенко заверил, что это не соответствует действительности.

Кроме того, политик напомнил, что Россия и Китай всегда поддерживали Белоруссию в трудные времена, пишет Telegram-канал «Пул Первого». Минск, по его словам, намерен отвечать взаимностью своим восточным партнерам, несмотря на нежелание Запада выстраивать конструктивный диалог.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии объяснил диалог с США отсутствием враждебных намерений к Москве.

До этого белорусский лидер выразил уверенность в неизменности курса на союз с Россией при будущих руководителях страны.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал всестороннюю поддержку соседней республике для отражения любых угроз.