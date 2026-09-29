У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.0 комментариев
Лукашенко опроверг отдаление Белоруссии от России
Лукашенко опроверг отдаление Белоруссии от России из-за многовекторной политики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что многовекторная политика Минска не отдаляет страну от России, несмотря на заявления в информационном пространстве.
«Что касается наших торгово-экономических отношений, вы хорошо знаете наши возможности. Я всегда губернаторам России говорю: смотрите, если мы что-то можем сделать в этой ситуации для вас, всегда сделаем. Не глядя на то, что там говорят вокруг нас. И особенно то, что пишут, особенно в России», – заявил Александр Лукашенко БелТА.
Белорусский лидер подчеркнул, что внимательно следит за публикациями в СМИ. Он выразил удивление заявлениями некоторых блогеров о многовекторности Минска, которая якобы отдаляет страну от Москвы. Лукашенко заверил, что это не соответствует действительности.
Кроме того, политик напомнил, что Россия и Китай всегда поддерживали Белоруссию в трудные времена, пишет Telegram-канал «Пул Первого». Минск, по его словам, намерен отвечать взаимностью своим восточным партнерам, несмотря на нежелание Запада выстраивать конструктивный диалог.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии объяснил диалог с США отсутствием враждебных намерений к Москве.
До этого белорусский лидер выразил уверенность в неизменности курса на союз с Россией при будущих руководителях страны.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал всестороннюю поддержку соседней республике для отражения любых угроз.