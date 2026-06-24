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    Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как и зачем Украина создает новый пантеон «героев»

    Под Киевом создается не столько место почтения к защитникам родины, сколько очередной ретранслятор ненависти и пропаганды террора. И это правильно поняли потомки жертв и соседи Украины.

    3 комментария
    Андрей Манчук Андрей Манчук На Кубе началась третья перестройка

    Кубинцы отстаивают свои принципы и завоевания своего строя всеми доступными способами. Рыночные реформы нужны стране для того, чтобы выиграть время и накопить силы для преодоления топливной блокады и подготовки к возможному военному вторжению США.

    8 комментариев
    24 июня 2026, 12:27 • Новости дня

    Песков заявил о готовности России защитить Белоруссию от угроз

    Песков: Россия всегда будет рядом с Белоруссией в отражении любых угроз

    Песков заявил о готовности России защитить Белоруссию от угроз
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российская Федерация намерена оказывать всестороннюю поддержку Белоруссии, помогая развивать экономику и совместно противостоять любым возможным опасностям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Россия всегда будет поддерживать Белоруссию как надежного союзника, помогая в решении экономических задач и защите от внешних вызовов, передает ТАСС.

    «Мы – союзные государства, и Россия всегда будет стоять рядом с Белоруссией – и в экономическом благоденствии, в экономическом процветании, совместном развитии, и в отражении всевозможных угроз, будь то прямые угрозы, квазиугрозы, перспективные угрозы или настоящие угрозы», – заявил представитель Кремля.

    Представитель Кремля подчеркнул, что Москва готова ответить на любые атаки, направленные против соседней республики. Двустороннее сотрудничество охватывает широкий спектр вопросов, гарантируя стабильность и безопасность обеих стран.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил о попытках Киева втянуть Белоруссию в вооруженный конфликт.

    Владимир Зеленский предъявил Минску ультиматум с угрозой применения силы.

    В ответ Дмитрий Песков выразил уверенность в способности соседней республики самостоятельно защитить собственные границы.

    22 июня 2026, 14:08 • Новости дня
    Кремль оценил способность Белоруссии защититься от Украины
    Кремль оценил способность Белоруссии защититься от Украины
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва не сомневается в возможностях Минска самостоятельно защитить государство на фоне недавних агрессивных заявлений украинского руководства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Российское руководство полностью уверено в силах соседней республики обезопасить собственные границы, подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    «У нас нет никакого сомнения, что руководство Беларуси и сама Беларусь в состоянии свой суверенитет обеспечить», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.

    Несколькими днями ранее украинская сторона атаковала автобус с белорусскими детьми в Брянской области. После этого инцидента Зеленский пригрозил главе Белоруссии Александру Лукашенко ударами, сославшись на наличие техники на приграничной территории.

    Лукашенко назвал удар по автобусу открытым фашизмом.

    Ранее белорусский лидер охарактеризовал угрозы Зеленского обычной болтовней.

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    22 июня 2026, 02:25 • Новости дня
    Министр обороны Белоруссии объяснил стратегию по Украине
    Министр обороны Белоруссии объяснил стратегию по Украине
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Главной целью вооруженных сил Белоруссии остается обеспечение безопасности граждан и спокойствия на государственной границе, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, исключив вовлечение страны в сторонний конфликт.

    Военная стратегия Минска направлена на избежание прямого участия в боевых действиях, передает БЕЛТА.

    «Напряжение есть. Есть определенные провокации. В большей степени они, конечно, звучат в информационном поле в виде различных угроз и обещаний что-то сделать. Здесь надо смотреть на стратегию, и стратегию четко определил наш президент: военного смысла втягиваться нам в конфликт (или, как говорят, хотят нас втянуть) нет от слова «совсем»», – заявил министр обороны Хренин.

    Он добавил, что армия Белоруссии внимательно следит за происходящим. На границе сохраняется минимально необходимое количество сил для прикрытия рубежей совместно с пограничниками.

    Хренин подчеркнул, что войска республики выполняют задачи исключительно на своей территории ради спокойствия населения. Такая тактика успешно применяется уже не один год и останется неизменной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко заявил, что вступление Белоруссии в конфликт на Украине может начать войну с НАТО. В мае Владимир Зеленский пригрозил руководству Белоруссии превентивными мерами. На фоне наращивания военной активности у белорусских границ Лукашенко объявил о «точечной мобилизации» и подготовке армии к возможной войне.

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    23 июня 2026, 16:29 • Видео
    Куба отказалась от социализма

    Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США?

    Комментарии (0)
    23 июня 2026, 11:46 • Новости дня
    Лавров: Россия обеспечит безопасность Белоруссии в случае угрозы
    Лавров: Россия обеспечит безопасность Белоруссии в случае угрозы
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти целенаправленно стремятся расширить зону вооруженного конфликта, пытаясь напрямую вовлечь в него Белоруссию, заявил глава МИД Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Москва готова задействовать все меры для защиты главного союзника.

    По словам Лаврова, Киев пытается напрямую втянуть Белоруссию в конфликт России и Украины, расширив географию боевых действий, передает РИА «Новости».

    «Это очевидно нацелено на то, чтобы втянуть Белоруссию напрямую в конфликт и расширить географию боевых действий, тем самым осложнив возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами», – заявил министр в ходе посольского круглого стола в Дипломатической академии.

    Лавров также подчеркнул, что Москва готова задействовать все предусмотренные договором меры для защиты Союзного государства. По его словам, Россия обеспечит безопасность своего главного союзника в случае возникновения такой необходимости.

    Ранее Лавров назвал хамским требование Зеленского «навести порядок» в Белоруссии.

    Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес белорусского руководства, сделанные в конце прошлой недели , уже расценили как ультиматум в адрес Белоруссии.

    Президент республики Александр Лукашенко допустил начало войны с НАТО при вступлении страны в конфликт.

    Глава МИД России Сергей Лавров предупредил западные страны о серьезных последствиях попыток втягивания Белоруссии в противостояние.

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    23 июня 2026, 20:07 • Новости дня
    Бастрыкин: Заказчики атаки на автобус под Брянском объявлены в розыск
    Бастрыкин: Заказчики атаки на автобус под Брянском объявлены в розыск
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники Следственного комитета установили личности заказчиков нападения на автобус с белорусскими детьми в Брянской области, сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин в интервью Первому каналу.

    «Расследуем. Уже известны заказчики. Объявлены в международный розыск и заочно будут арестованы в самое ближайшее время», – рассказал глава СК, передает ТАСС.

    Напомним, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара украинского дрона по пассажирскому автобусу.

    Исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева назвала целью этой атаки втягивание Минска в конфликт.

    Позже российские следователи заочно предъявили обвинения в терроризме пяти украинским военнослужащим.

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    23 июня 2026, 11:29 • Новости дня
    Лавров назвал хамским требование Зеленского «навести порядок» в Белоруссии

    Лавров назвал хамским требование Зеленского навести порядок в Белоруссии

    Лавров назвал хамским требование Зеленского «навести порядок» в Белоруссии
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал хамскими слова Владимира Зеленского, который потребовал «навести порядок» в Белоруссии.

    Российский дипломат выступил на 12-м посольском круглом столе в Дипломатической академии. Во время своей речи он обратил внимание на недопустимую риторику Киева в отношении Минска, передает РИА «Новости».

    «Имею в виду хамское выступление Зеленского, требующего навести порядок на территории суверенного государства, а иначе он сам займется наведением там порядка», – сказал Сергей Лавров.

    Кроме того, министр выразил слова поддержки гражданам Белоруссии. Это заявление прозвучало на фоне террористического акта, который совершили Вооруженные силы Украины в Брянской области.

    Ранее Зеленский предъявил Минску ультиматум с угрозой применения силы.

    Несколькими днями ранее глава МИД России назвал обстрел автобуса с белорусскими детьми в Брянской области спланированной акцией устрашения.

    До этого Сергей Лавров указал на чувство полной безнаказанности Владимира Зеленского.

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    21 июня 2026, 21:50 • Новости дня
    В Минске заявили о желании Европы втянуть Белоруссию в конфликт

    Tекст: Ольга Иванова

    Масштабная милитаризация континента и непрерывные поставки западного оружия создают реальную угрозу намеренного расширения географии украинского кризиса.

    Европейские лидеры стремятся спровоцировать Минск на прямое участие в украинском кризисе, сообщил госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович.

    «Вот это напичкивание Европы смертоносными вооружениями какую стабильность, какую безопасность принесет? Только увеличивает риски возникновения конфликтов не только на территории Украины, России и Беларуси, про что постоянно говорят европейские лидеры, - они бы рады были втянуть нашу страну в этот конфликт, чтобы на территории нашей страны вспыхнул пожар», - цитирует белорусского политика РИА «Новости».

    Комментируя решение стран «Большой семерки», секретарь Совбеза отметил негативное влияние милитаризации на общую безопасность. По его словам, инциденты с беспилотниками уже затрагивают Польшу, страны Балтии и Финляндию, вызывая обоснованную тревогу у мирного населения.

    Вольфович добавил, что действия руководства Евросоюза не способствуют стабилизации обстановки. Текущая политика лишь повышает вероятность возникновения новых очагов напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент республики Александр Лукашенко предупредил о риске начала войны с НАТО из-за вступления Минска в украинский конфликт.

    Глава МИД России Сергей Лавров пригрозил западным странам серьезными последствиями за попытки втягивания Белоруссии в противостояние.

    Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин назвал предельно высокой вероятность развязывания глобального военного конфликта против Союзного государства.

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    22 июня 2026, 17:54 • Новости дня
    Стало известно состояние пострадавших под Брянском белорусских детей

    Минздрав Белоруссии: Состояние раненных под Брянском детей удовлетворительное

    Tекст: Валерия Городецкая

    Состояние всех несовершеннолетних, пострадавших при атаке на транспорт белорусской спортивной команды в Брянской области, оценивается как удовлетворительное, сообщил Минздрав Белоруссии.

    Врачи также наблюдают за одним взрослым пациентом, который остается в стабильном состоянии без изменений, передает ТАСС.

    «Все дети, в том числе ребенок, прооперированный 19 июня, проходят лечение в РНПЦ детской хирургии. Их состояние удовлетворительное», – рассказали представители ведомства.

    В министерстве добавили, что специалисты уже согласовали план дальнейшего медицинского вмешательства. Сейчас в учреждении проводится плановая клиническая работа, а ситуация остается под строгим контролем.

    Напомним, 17 июня украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области.

    Пятерых пострадавших малолетних пациентов перевезли в минский центр детской хирургии.

    Позже пресс-служба белорусского Минздрава опубликовала обновленные данные о состоянии раненых.

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    22 июня 2026, 12:50 • Новости дня
    Лукашенко назвал защиту исторической правды первостепенной задачей государства

    Лукашенко призвал защитить историческую правду от попыток переписывания прошлого

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул исключительную важность сохранения памяти о подвиге советских солдат и недопустимость сноса памятников героям Великой Отечественной войны.

    Лукашенко направил приветствие участникам второго международного форума Союзного государства в Бресте, передает РИА «Новости». Обращение зачитал председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Игорь Сергеенко.

    «Сегодня наша первостепенная задача – защитить историческую правду, уберечь ее от тех, кто переписывает историю, сносит памятники героям, пытается предать забвению подвиг наших отцов и дедов», – отметил Александр Лукашенко.

    Лукашенко назвал символичным проведение мероприятия в Бресте, который 85 лет назад первым принял удар гитлеровской армии. Он напомнил о колоссальных потерях республики и необходимости правовой оценки преступлений фашистов через выявление новых фактов геноцида.

    Президент Белоруссии добавил, что на фронтах против нацизма сражались представители всех советских республик. Эта битва велась за свободу и спасение европейских стран благодаря мужеству многонационального народа.

    Парламентарии России и Белоруссии официально признали действия немецко-фашистских захватчиков геноцидом советского народа.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал законодательно закрепить факт массового истребления населения СССР.

    В прошлом году Александр Лукашенко указал на факты уничтожения мемориалов в некоторых европейских странах.

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    22 июня 2026, 14:04 • Новости дня
    Песков сообщил о планах Путина провести переговоры с Лукашенко

    Tекст: Ольга Иванова

    В ближайшее время лидеры России и Белоруссии проведут очередной раунд двусторонних переговоров для обсуждения актуальной межгосударственной повестки.

    Президент России Владимир Путин готовится к взаимодействию с белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает РИА «Новости».

    «В обозримой перспективе планирует осуществить контакты», – заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президенты России и Белоруссии провели встречу в Москве.

    В августе прошлого года Александр Лукашенко прилетал в Россию для личных переговоров.

    Весной прошлого года лидеры двух стран обсуждали украинскую проблематику.

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    23 июня 2026, 12:24 • Новости дня
    Лукашенко заявил о запланированной встрече с Путиным и командировке за рубеж

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным и отправится в продолжительную зарубежную поездку.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным, а также сообщил о планах отправиться в длительную зарубежную командировку, передает БелТА.

    Подробности подготовки к предстоящим визитам глава государства обсудил в ходе рабочей встречи с премьер-министром страны Александром Турчиным. Стороны рассмотрели отдельные вопросы организации запланированных мероприятий.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о планах Владимира Путина провести переговоры с Александром Лукашенко.

    Александр Лукашенко заявил о планах обсудить с Владимиром Путиным нерешенные проблемные вопросы.

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    22 июня 2026, 10:46 • Новости дня
    Китай осудил атаку беспилотника ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии
    Китай осудил атаку беспилотника ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китай осуждает любые атаки на мирных жителей, призывает все стороны к сдержанности и призывает прекратить удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь прокомментировал удар по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области, передает РИА «Новости».

    «Китай осуждает любые атаки на мирных жителей и призывает все заинтересованные стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, а также прекратить атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру», – заявил дипломат.

    Ранее украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с белорусскими детьми в Брянской области.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова решительно осудила данное преступление киевского режима.

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    22 июня 2026, 23:50 • Новости дня
    Россия в СБ ООН назвала удар ВСУ по автобусу попыткой втянуть Минск в конфликт

    И.о. постпреда при ООН Евстигнеева: Украина пытается втянуть Минск в конфликт

    Tекст: Антон Антонов

    Удар украинского беспилотника по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области нацелен на то, чтобы втянуть Минск в конфликт, заявила и. о. постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева.

    «Очередным проявлением морального разложения киевского режима стал удар украинского БПЛА по автобусу в Брянской области, перевозившему детей из спортивных школ Белоруссии на отдых в Геленджик», – заявила дипломат на заседании Совбеза ООН по Украине.

    Она подчеркнула, что в результате атаки погибла сопровождавшая группу беременная женщина, уроженка Луганска, у которой остались две дочери. Еще восемь человек, включая шестерых детей, получили ранения, передает ТАСС.

    Российский представитель указала, что это «гнусное преступление», по ее оценке, могло быть нацелено на то, чтобы спровоцировать Минск и втянуть Белоруссию в конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Брянской области украинский дрон самолетного типа атаковал автобус, перевозивший детскую футбольную команду из Гомеля на отдых в Геленджик.

    Следственный комитет России по факту удара по пассажирскому автобусу на трассе А240 в Брянской области возбудил уголовное дело о террористическом акте. Следственный комитет Белоруссии после удара украинского беспилотника по автобусу с детьми в Брянской области завел уголовное дело и начал совместное с российскими коллегами расследование.

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    24 июня 2026, 09:07 • Новости дня
    В МИД предупредили о контрмерах на размещение ядерного оружия у границ России

    Гатилов: Россия примет контрмеры при размещении ядерного оружия вблизи границ

    Tекст: Вера Басилая

    Размещение ядерного оружия вблизи границ России и Белоруссии спровоцирует немедленные компенсационные контрмеры, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

    По словам Гатилова, вероятная переброска западных вооружений к рубежам России и Белоруссии расценивается Москвой как прямая угроза, передает РИА «Новости».

    «Размещение ядерного оружия вблизи общего оборонного пространства Союзного Государства России и Белоруссии, будь то в Финляндии или в Польше, будет восприниматься нами как непосредственная угроза, требующая компенсационных контрмер», – предостерег Гатилов.

    Дипломат добавил, что Россия будет вынуждена учитывать этот фактор в собственном военном планировании. По его мнению, подобные шаги со стороны Запада едва ли способны повысить уровень безопасности соседних государств.

    Гатилов сообщил о внимательном наблюдении за ядерной политикой стран НАТО и ЕС. Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу высоко оценил эффект от размещения нестратегического ядерного оружия на территории Белоруссии.

    Гатилов заявлял, что Москва заранее подготовила адекватные шаги для обеспечения безопасности государства.

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    23 июня 2026, 11:44 • Новости дня
    Посол Белоруссии поблагодарил Москву за помощь после атаки ВСУ на автобус

    Tекст: Ольга Иванова

    Представитель Минска выразил глубокую признательность российской стороне за всестороннюю поддержку пассажиров обстрелянного вражеским беспилотником автобуса с юными спортсменами.

    Юрий Селиверстов выступил со словами признательности в адрес руководства страны и медиков, передает РИА «Новости».

    Выступая в Дипломатической академии МИД, посол Белоруссии отметил важность оказанной поддержки и оперативной реакции российских властей.

    «Признательны вам, Сергей Викторович, всем нашим российским друзьям, международным партнерам, высказавшим слова соболезнования и жестко осудившим эту бесчеловечную атаку. Искренне благодарим российскую сторону за всестороннюю, в том числе медицинскую, помощь пострадавшим», – сказал Селиверстов.

    Нападение беспилотника на автобус произошло 17 июня в Брянской области. В результате удара погибла одна женщина, еще восемь человек получили различные травмы, причем шесть из них – несовершеннолетние.

    Президент Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать необходимую помощь пострадавшим. В транспорте находились юные спортсмены и танцоры из белорусского города Речица, направлявшиеся на отдых в Геленджик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой в Брянской области.

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о полной стабилизации состояния всех пострадавших пассажиров.

    Позже Минздрав Белоруссии сообщил об удовлетворительном самочувствии находящихся в больнице детей.

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    24 июня 2026, 13:14 • Новости дня
    В ОДКБ заявили об обострении ситуации на границе Украины и Белоруссии

    Васильев заявил об обострении ситуации на границе Украины и Белоруссии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Обстановка на границе Украины и Белоруссии становится все более напряженной из-за регулярных пролетов беспилотников, сообщил председатель постоянного совета ОДКБ, постпред России при организации Виктор Васильев.

    «Ситуация на границе Украины и Белоруссии начинает обостряться, пролет украинских БПЛА на территорию России становится практически ежедневной практикой», – подчеркнул дипломат в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме, передает РИА «Новости».

    Мероприятие проходит в Петербурге с 24 по 26 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минск зафиксировал 116 попыток пересечения границы украинскими беспилотниками за одну неделю.

    Военный эксперт Юрий Кнутов предупредил о подготовке Киевом вооруженной провокации.

    Владимир Зеленский выступил с антибелорусскими заявлениями ради эскалации конфликта.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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