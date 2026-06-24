Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.2 комментария
Песков заявил о готовности России защитить Белоруссию от угроз
Песков: Россия всегда будет рядом с Белоруссией в отражении любых угроз
Российская Федерация намерена оказывать всестороннюю поддержку Белоруссии, помогая развивать экономику и совместно противостоять любым возможным опасностям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Россия всегда будет поддерживать Белоруссию как надежного союзника, помогая в решении экономических задач и защите от внешних вызовов, передает ТАСС.
«Мы – союзные государства, и Россия всегда будет стоять рядом с Белоруссией – и в экономическом благоденствии, в экономическом процветании, совместном развитии, и в отражении всевозможных угроз, будь то прямые угрозы, квазиугрозы, перспективные угрозы или настоящие угрозы», – заявил представитель Кремля.
Представитель Кремля подчеркнул, что Москва готова ответить на любые атаки, направленные против соседней республики. Двустороннее сотрудничество охватывает широкий спектр вопросов, гарантируя стабильность и безопасность обеих стран.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил о попытках Киева втянуть Белоруссию в вооруженный конфликт.
Владимир Зеленский предъявил Минску ультиматум с угрозой применения силы.
В ответ Дмитрий Песков выразил уверенность в способности соседней республики самостоятельно защитить собственные границы.