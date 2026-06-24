Песков: Россия всегда будет рядом с Белоруссией в отражении любых угроз

Tекст: Вера Басилая

Песков заявил, что Россия всегда будет поддерживать Белоруссию как надежного союзника, помогая в решении экономических задач и защите от внешних вызовов, передает ТАСС.

«Мы – союзные государства, и Россия всегда будет стоять рядом с Белоруссией – и в экономическом благоденствии, в экономическом процветании, совместном развитии, и в отражении всевозможных угроз, будь то прямые угрозы, квазиугрозы, перспективные угрозы или настоящие угрозы», – заявил представитель Кремля.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва готова ответить на любые атаки, направленные против соседней республики. Двустороннее сотрудничество охватывает широкий спектр вопросов, гарантируя стабильность и безопасность обеих стран.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил о попытках Киева втянуть Белоруссию в вооруженный конфликт.

Владимир Зеленский предъявил Минску ультиматум с угрозой применения силы.

В ответ Дмитрий Песков выразил уверенность в способности соседней республики самостоятельно защитить собственные границы.