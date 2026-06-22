Иран превращается из аутсайдера в держателя ключей от глобальной энергобезопасности. Россия же, замкнувшая на себя систему страховок, своп-контрактов и альтернативных маршрутов, становится еще одним осевым элементом новой логистики.2 комментария
Песков оценил способность Белоруссии защитить суверенитет от внешних угроз
Песков: Москва не сомневается в способности Белоруссии обеспечить суверенитет
Москва не сомневается в возможностях Минска самостоятельно защитить государство на фоне недавних агрессивных заявлений украинского руководства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Российское руководство полностью уверено в силах соседней республики обезопасить собственные границы, подчеркнул он, передает РИА «Новости».
«У нас нет никакого сомнения, что руководство Беларуси и сама Беларусь в состоянии свой суверенитет обеспечить», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.
Несколькими днями ранее украинская сторона атаковала автобус с белорусскими детьми в Брянской области. После этого инцидента Зеленский пригрозил главе Белоруссии Александру Лукашенко ударами, сославшись на наличие техники на приграничной территории.
Лукашенко назвал удар по автобусу открытым фашизмом.
Ранее белорусский лидер охарактеризовал угрозы Зеленского обычной болтовней.