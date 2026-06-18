Лукашенко назвал атаку ВСУ на автобус с детьми открытым фашизмом

Tекст: Дарья Григоренко

«Это еще один факт бандитизма. И это даже не террористический акт, это открытый фашизм, когда бьют по детям», – приводит БелTA слова белорусского президента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко сообщил, что Минск ожидает честных объяснений от украинского руководства после удара по транспортному средству с белорусскими гражданами в Брянской области.

Лукашенко сообщил о совместном с Россией расследовании атаки на автобус с детьми.

Накануне украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой в Брянской области.