Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.0 комментариев
Лукашенко назвал атаку ВСУ на автобус с детьми открытым фашизмом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко охарактеризовал атаку ВСУ на автобус с детьми не просто как террористический акт, а как вопиющее проявление бандитизма.
«Это еще один факт бандитизма. И это даже не террористический акт, это открытый фашизм, когда бьют по детям», – приводит БелTA слова белорусского президента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко сообщил, что Минск ожидает честных объяснений от украинского руководства после удара по транспортному средству с белорусскими гражданами в Брянской области.
Лукашенко сообщил о совместном с Россией расследовании атаки на автобус с детьми.
Накануне украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой в Брянской области.