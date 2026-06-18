Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.0 комментариев
Лукашенко сообщил о совместном с Россией расследовании атаки на автобус с детьми
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал детально разобраться в обстоятельствах инцидента с участием украинского аппарата.
Глава государства подчеркнул необходимость взаимодействия с российскими специалистами. «Надо взять на контроль этот вопрос. И доложите потом о том, что на самом деле там произошло... Мы слышим заявления, оправдания, версии разные. Но нам нужна истина», – цитирует политика БелТА.
Президент Белоруссии также выразил уверенность в успешном установлении всех фактов происшествия. По его словам, выяснение правды не станет большой проблемой, поскольку российская сторона уже выразила готовность оказать Минску необходимую помощь в расследовании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко сообщил, что Минск ожидает честных объяснений от украинского руководства после удара по транспортному средству с белорусскими гражданами в Брянской области.
Накануне украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой в Брянской области.
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по статье об акте терроризма.