Лавров ответил на слова министра обороны Украины «сделать Крым островом»

Tекст: Вера Басилая

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров выразил сомнение в реалистичности планов Киева «сделать Крым островом», о которых ранее говорил украинский министр обороны Михаил Федоров, передают «Вести».

Министр подчеркнул, что на любые беспилотники противника у России найдется ответ.

«Но я не очень сильно понял, каким образом он собирается это сделать. Потому что он ссылался на беспилотники. Ну, на любой беспилотник есть противоядие. Мы сейчас над этим самым активным образом работаем. Но он недавно в должности, ему освоиться надо», – отметил Лавров в интервью программе Павла Зарубина.

Кроме того, руководитель МИД оценил недавнюю атаку украинских сил на автобус с детьми в Брянской области. По его словам, такие действия полностью соответствуют стилю киевских властей, которые сознательно бьют по гражданским целям для создания паники и подрыва единства российского общества.

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал о планах ВСУ превратить Крым «в остров» с помощью атак БПЛА.

Суд в Гааге отклонил требование Украины о демонтаже Крымского моста. В российском министерстве иностранных дел это решение назвали подтверждением того, что спор демонстрирует бесчеловечное отношение Киева к жителям полуострова, сделавшим выбор в пользу воссоединения с Россией.