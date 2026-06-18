В Швейцарии прошел референдум об ограничении численности населения страны. Инициатива не прошла, потому что большинство приезжих в стране – коренные европейцы. И при всех издержках с выходцами с Ближнего Востока и из Африки столь радикальную меру сочли избыточной.2 комментария
В Белоруссии возбудили дело после удара дрона ВСУ по автобусу в Брянской области
Белорусский следственный комитет начал расследование уголовного дела по статье о теракте после атаки украинского беспилотника на автобус с белорусскими детьми в Брянской области, сообщил глава ведомства Александр Суходольский.
Дело возбудили по статье УК Белоруссии «Акт терроризма», сказал Суходольский, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой из Гомеля. СК России возбудил уголовное дело о террористическом акте.
Бригады Федерального центра медицины катастроф начали перевозить пострадавших граждан Белоруссии в медицинские учреждения Минска.