У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
Тбилиси закупил вагоны метро в Китае вместо России
Столица Грузии закупила 111 вагонов метро в Китае после того, как в 2024 году разорвала контракт на поставки с российским «Метровагонмашем», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Находящийся в Китае мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал соглашение на приобретение вагонов «историческим», так как в последний раз местный метрополитен обновлял подвижные составы 34 года назад.
Вагоны закуплены у компании CRRC.
Каха Каладзе назвал сделку с китайским производителем, сумма которой не уточняется, «шагом к комфортабельному, безопасному, современному передвижению».
Тбилисский градоначальник поблагодарил за финансовую помощь Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.
Первые четыре вагона поступят в Тбилиси до конца 2026 года.
В 2024 году мэрия Тбилиси из-за введенных США санкций разорвала соглашение с российским «Метровагонмашем», который должен был поставить вагоны Тбилисскому метрополитену.
Российская компания «Метровагонмаш» в декабре 2021 года победила в тендере ЕБРР на поставку 44 вагонов для метро Тбилиси на сумму около 50 млн евро.