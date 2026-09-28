Путин поблагодарил россиян за высокую явку на выборах в Госдуму

Tекст: Вера Басилая

Путин в понедельник провел встречу с руководством политических партий, прошедших в нижнюю палату парламента по итогам выборов, передает РИА «Новости». На ней обсуждались результаты голосования и дальнейшая работа депутатов.

«Конечно, еще раз хочу поблагодарить десятки миллионов избирателей, граждан нашей страны. Такое их активное участие в голосовании, такая высокая явка обеспечили бесспорную, безусловную легитимность выборов», – отметил президент.

Путин добавил, что наблюдал по телевизору очереди на избирательных участках. «Когда посмотрел на экранах телевизоров очереди на избирательных участках, то еще раз убедился в том, что люди у нас крепкие, мужественные, грамотные, все прекрасно понимают, что происходит вокруг России. И стало понятно, что запугать таких людей не удастся», – сказал глава государства в ходе встречи.

Напомним, президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой.

Путин на встрече с Памфиловой подтвердил легитимность всех органов власти. Он поблагодарил сотрудников избирательных комиссий за работу по проведению выборов на самом высоком уровне вопреки создаваемым из-за рубежа сложностям.