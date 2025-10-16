Эксперт: Курс «Основы российской государственности» превратился в масштабный социальный проект

Эксперты подвели трехлетние итоги курса «Основы российской государственности»

Tекст: Олег Исайченко

«Исторически наше государство отвечало за формирование личности, поэтому образовательные институты крайне важны для профессионального и личностного развития молодежи. Появление таких курсов, как «Основы российской государственности», демонстрирует, что этот продукт востребован и крайне необходим не только в системе образования, но и в других сферах общества», – отметила Любовь Глебова, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Курс «Основы российской государственности», созданный по поручению президента Владимира Путина, с текущего года вошел в состав масштабного национального проекта «Молодежь и дети» в рамках федеральной программы «Мы вместе». Дисциплина внедрена в 98% вузов страны и нацелена на объединение людей и регионов, укрепление национального единства и гражданской сплоченности.

«Курс направлен на систематизацию знаний об основах российской государственности, формирование гражданского мировоззрения и патриотической позиции. В 2022 году на эту тему прошла первая большая конференция с 256 участниками, на которую 94 вуза направили делегатов», – рассказал Андрей Полосин, научный руководитель проекта «ДНК России».

По его словам, в разработке ОРГ приняло участие более 3,5 тыс. преподавателей. «Первоначально было создано три учебных пособия, потом появилось еще 12, самостоятельно выпущенных вузами. Уже 13 тыс. преподавателей при поддержке «Росмолодежи» прошли переподготовку для ведения курса, работают 11 образовательно-методических и 13 научных центров», – сообщил эксперт.

В нынешнем году в рамках проекта «ДНК России» во всех федеральных округах было организовано методическое и координационное обеспечение 242 мероприятий, включающих в себя научно-практические конференции, круглые столы, семинары для преподавателей и методистов курса.

«В этом году мы запустили дополнительное повышение квалификации для тех, кто уже работает в системе преподавания ОРГ. Там зарегистрировались более 3,8 тыс. специалистов, и половина уже приступила к обучению. Сам же курс превратился в большой социальный проект – в духе социальной архитектуры», – рассказал Николай Промыслов, ректор Государственного академического университета гуманитарных наук.

А настройка курса под конкретные направления вузов и для студентов разных специализаций позволяет им глубже осваивать материал и применять его в профессиональной деятельности.

На этом фоне Московский педагогический государственный университет ведет комплексную работу по адаптации курса «Основы российской государственности» для будущих педагогов. «Программа включает не только универсальные компетенции, но и базовые модули, наилучшим образом соответствующие задаче формирования гражданской идентичности. Это позволит педагогам эффективно транслировать ценности и знания своим ученикам», – пояснил Дмитрий Ростиславлев, директор Института социально-гуманитарного образования МПГУ.

Он также рассказал о положительных результатах социологических исследований студентов этого курса: «67% студентов подтвердили, что образ России сформировался, а 80% считают важным, чтобы государство формировало образ будущего», – добавил Ростиславлев.

«В целом же курс ОРГ объясняет специфику нашего государства и его духовную роль в становлении цивилизации, позволяя прояснить сущность государства и гражданина, а также их взаимосвязь. Также курс способствует формированию понимания сопряженности судьбы страны и судьбы каждого человека, что, на мой взгляд, приведет к значительному социальному эффекту через 10 лет», – резюмировала Антонина Селезнева, доцент кафедры социологии и психологии политики факультета политологии МГУ.