  • Новость часаПутин и Алиев встретились в резиденции Кохи Сомон в Душанбе
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Китай предложил США триллион за отказ от войны
    Политолог объяснил желание Украины «декоммунизировать» Бородинскую битву
    Зеленский пригрозил блэкаутами российским городам
    Бабиш отказался финансировать поставки оружия Украине из бюджета Чехии
    Bloomberg: Российские удары вывели из строя половину газодобычи Украины
    Политолог Ципис назвал ХАМАС победителем в сделке с Израилем
    Фон дер Ляйен поблагодарила Европарламент за провал вотумов недоверия
    Миллер назвал экспорт газа в Европу жестом дружбы России
    Верховный суд не позволил назначать чрезмерно мягкое наказание за госизмену
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов На смену западным славистам пришли турецкие русисты

    Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

    2 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как тут не материться?

    Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?

    11 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не давайте Трампу медальку

    Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

    9 комментариев
    9 октября 2025, 14:58 • Новости дня

    Эксперты объяснили рост роли соцархитектуры в общественных процессах и политике

    Футуролог Юсуфов: Социальная архитектура позволит формировать желаемое будущее России

    Эксперты объяснили рост роли соцархитектуры в общественных процессах и политике
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Образ России будущего создается в активном и равном диалоге власти и общества. Особое значение в нем обретает социальная архитектура. С ее помощью ведется проектирование политики на годы вперед, рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Приближая будущее: как социальная архитектура позволяет решать актуальные задачи и адаптироваться к изменениям».

    «В России сформировался ценностный консенсус на фоне конфронтации с Западом. Ключевое значение сейчас имеет создание образа будущего, в основе которого лежит диалог общества и власти. По сути, этот процесс и есть предмет социальной архитектуры», – заметил Владимир Шаповалов, руководитель проектов Департамента по взаимодействию с экспертным сообществом ЭИСИ.

    «Социальная архитектура – это не метафора, а управленческая технология, позволяющая проектировать общественные изменения, соединяя будущее и настоящее, ценности и институты, людей и сообщества», – добавила Виктория Карпова, директор образовательного проекта «Управление стратегическими коммуникациями» Президентской академии.

    Спикер указала, что массовые коммуникации перестают быть трансляцией «сверху вниз», становясь диалогом, в котором власть слушает и быстро реагирует на запросы общества. В этих условиях, подчеркнула она, социальная архитектура позволяет правильно выстраивать коммуникации, приобретая форму не просто «информирования», а решения вопросов здесь и сейчас.

    Основной тренд будущего и отдельный блок работы в рамках социальной архитектуры – помощь людям в реализации себя, детализировал Геннадий Гурьянов, первый замгендиректора президентской платформы «Россия – страна возможностей». «Яркий пример создания соцархитекторами алгоритмов и сообществ, которые сплотили миллионы граждан – акция «Мы вместе», – напомнил он.

    «В 2017 году, согласно опросу ВЦИОМ, только 37% россиян верили в самореализацию молодежи в России. В 2025 году этот показатель вырос до 83%. Ситуацию изменила экосистема проектов платформы «Россия – страна возможностей», «Общества «Знание», «Движения Первых» и тысячи региональных инициатив», – заметил спикер.

    «В ближайшее время на базе президентской платформы «Россия – страна возможностей» появится Институт социальной архитектуры. В декабре в Балтийском университете им. Канта представят учебное пособие по соцархитектуре», – рассказал Никита Сетов, замгендиректора КГ «Полилог».

    Эксперты пояснили, что трендами, с которыми будет работать социальная архитектура, являются: запрос на традиционные ценности, фокус на социальную справедливость и преодоление неравенства, а также укрепление межпоколенческой солидарности вокруг ценностей развития и защиты Родины.

    Что касается футурологического аспекта, то социальная архитектура позволяет не только прогнозировать, но и формировать желаемое будущее, заметил футуролог Руслан Юсуфов. «Ключевая проблема будущего в эрозии доверия в обществе и поляризации. В ближайшем будущем мы будем наблюдать два тренда. Первый связан с усилением алгоритмов, а второй – с большим количеством развилок. Соцархитекторы могут видеть многообразие сценариев и не стать заложниками каких-либо манипулятивных практик», – подчеркнул эксперт.

    6 октября 2025, 21:56 • Новости дня
    Глава ЕК призвала ЕС внимательно выслушать речь Путина на «Валдае»

    Фон дер Ляйен после речи Путина призвала сохранить ей власть ради мира в Европе

    Глава ЕК призвала ЕС внимательно выслушать речь Путина на «Валдае»
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала очень внимательно послушать заявления Владимира Путина на форуме «Валдай», и сохранить ей власть, чтобы бороться с «угрозой с Востока».

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза тщательно выслушать речь президента России Владимира Путина, произнесенную на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».

    Она обратилась к евродепутатам, напомнив, что Путин возложил ответственность «за продолжение боевых действий на Украине на Европу». По словам фон дер Ляйен, европейцам следует «очень внимательно прислушаться к его словам».

    Фон дер Ляйен также заявила, что «глобальный миропорядок разлетается в щепки быстрее, чем мы могли бы ожидать», передает ТАСС.

    «В Европе звучит боевая тревога. <...> Европе угрожают с Востока. Европе грозят изнутри», – заявила фон дер Ляйен.

    Глава Еврокомиссии попросила оставить ее у власти для «спасения миропорядка», аргументируя это необходимостью защиты Европы. Она подчеркнула, что глобальный Юг внимательно следит за действиями ЕС. Ее выступление прозвучало в преддверии запланированного 9 октября голосования по вотумам недоверия Еврокомиссии в Европарламенте, инициированным крайне правыми и крайне левыми депутатами.

    Ранее депутаты Европейской народной партии в Европарламенте выразили недовольство политикой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Они могут поддержать вотум недоверия.

    Напомним, Владимир Путин заявил, что ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным. Он также назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО. Президент пошутил, что больше не будет запускать дроны в Данию, Францию и другие страны.

    Комментарии (21)
    7 октября 2025, 14:18 • Новости дня
    В Москве оценили планы ЕС ограничить передвижение дипломатов России

    Эксперт Климов: Планы ЕС ограничить передвижение дипломатов России повлечет ответ Москвы

    В Москве оценили планы ЕС ограничить передвижение дипломатов России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Планируемые Брюсселем ограничения на перемещения российских дипломатов в зоне ЕС противоречат уставным документам Евросоюза, а также международным дипломатическим документам. Но вырабатывать ответные меры нужно с учетом специфики каждой страны, сказали газете ВЗГЛЯД экс-сенаторы Андрей Климов и Константин Долгов. Ранее в Евросоюзе согласовали новые ограничения против сотрудников российских диппредставительств.

    «Брюссель хочет вернуть дипломатический уровень взаимодействия с Россией к 80-м годам, когда в отношении наших дипломатов также действовали ограничения и производились высылки из стран Европы. Впрочем, Москва уже наверняка прорабатывает ответные меры», – отметил Андрей Климов, член Совета по внешней и оборонной политике.

    «При этом, не уверен, нужно ли вводить аналогичные меры против всех стран ЕС, зачесывая их, что называется, под одну гребенку. Государства, входящие в сообщество, их власти, а также политический и деловой истеблишмент весьма неоднородны, как и их отношения с Москвой», – отметил собеседник.

    «В плане перемещения дипломатов Россия может работать с некоторыми европейскими странами по системе взаимных двусторонних соглашений», – добавил спикер. «К тому же, наши специалисты не слишком часто ездят из одной страны ЕС в другую. Я с трудом могу представить, зачем работающему в Греции сотруднику российского диппредставительства вдруг понадобилось бы побывать во Франции», – заметил он.

    «Решение Брюсселя – это проявление дискриминации в отношении нашей страны. Думаю, это повлечет за собой ответные ограничения со стороны Москвы», – считает Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    По его словам, готовящиеся ограничения противоречат уставным документам Евросоюза, а также Венской конвенции о дипломатических сношениях. «Не могу сказать, что теперь за российскими дипломатами будут следить активнее, поскольку европейские профильные службы и так стараются не выпускать их из зоны внимания», – продолжил спикер.

    «Впрочем, учитывая нынешний уровень реальных отношений России с подавляющим большинством стран Евросоюза, новые ограничения не создадут нашим дипломатам дополнительных серьезных проблем. Но они затруднят процессы, относящиеся к коммуникации, и вынудят сотрудников российских диппредставительств направлять дополнительные нотификации в контролирующие органы европейских стран», – полагает собеседник.

    Во вторник стало известно, что в ЕС преодолели вето Венгрии и согласовали ограничения на перемещения российских дипломатов внутри сообщества – они должны будут уведомлять принимающую страну не менее, чем за 24 часа до пересечения границы, пишет Financial Times. Инициатива, продвигаемая Чехией, является частью нового 19-го пакета санкций.

    Также дипломаты должны будут указывать марку, тип и номер авто, пункты пересечения границы, даты въезда и выезда. В случае с поездом, автобусом или самолетом потребуется предоставить данные о перевозчике и маршруте. Любая страна-член ЕС может ответить отказом без объяснения причин, сообщает ТАСС.

    Стоит отметить, что «юридическое принятие» пакета может быть отложено из-за спора по поводу заявки Австрии на включение еще одной меры, которая сняла бы санкции с активов, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, чтобы компенсировать банку Raiffeisen ущерб, понесенный в России.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответные меры со стороны Москвы неизбежно последуют, если в ЕС ограничат свободу передвижения российских дипломатов. По ее словам, российское внешнеполитическое ведомство изучило «безумную новеллу» Чехии.

    В Москве считают возможное ограничение свободы перемещения российских дипломатов в ЕС откровенно конфронтационным шагом, который не останется без ответа, предупреждал, в свою очередь, директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

    Комментарии (10)
    8 октября 2025, 17:56 • Видео
    Меркель раскрыла заговор русофобов

    Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что позиция Польши и стран Прибалтики насчет переговоров с Россией в 2021 году помешала предотвратить военный конфликт, вызвала в Восточной Европе истерику.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 04:00 • Новости дня
    Экс-советник Зеленского Арестович повторно объявлен в розыск в России
    Экс-советник Зеленского Арестович повторно объявлен в розыск в России
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская база МВД обновила информацию о розыске экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, ранее заочно арестованного в Москве.

    Данные ведомственной базы МВД России, с которыми ознакомилось агентство РИА «Новости», свидетельствуют о переобъявлении в розыск бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, включенного в перечень террористов и экстремистов в России. В карточке по розыску указано: «Арестович Алексей... Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Переобъявлен».

    В 2024 году суд Москвы заочно арестовал Арестовича за призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганду терроризма, а также распространение дезинформации об использовании Вооруженных сил России. В мае 2023 года Росфинмониторинг внес Арестовича в перечень террористов и экстремистов.

    В начале октября 2023 года Арестович уже был объявлен в федеральный розыск в России. В интервью журналистке Ксении Собчак он заявлял о согласии с идеей передачи России четырех новых регионов и Крыма без формального признания, что вызвало широкий общественный резонанс.

    Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли в сентябре 2022 года. По итогам голосования большинство жителей поддержали вступление в состав России. Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, власти России считают этот вопрос окончательно закрытым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Владимир Зеленский потеряет свой статус после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Зеленский подписал указ о санкциях в отношении Арестовича. Басманный суд Москвы арестовал Арестовича заочно за публичные призывы к терроризму.

    Комментарии (9)
    8 октября 2025, 00:13 • Новости дня
    В Росавиации пояснили слова Ядрова о пессимистичном сценарии для отрасли
    В Росавиации пояснили слова Ядрова о пессимистичном сценарии для отрасли
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Слова главы Росавиации Дмитрия Ядрова о пессимистичном сценарии для российских авиакомпаний, которые к 2030 году могут лишиться более 330 самолетов, пояснили с перечнем мер по недопущению этого.

    «Для недопущения пессимистичного сценария выбытия до 2030 года из парка российских эксплуатантов 339 самолетов Росавиация при поддержке Минтранса России продолжает реализацию пакета мер, которые должны максимально сохранить действующий флот, безусловно с абсолютным соблюдением всех мер по безопасности их полетов», – сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь ведомства Артем  Кореняко.

    Среди мер названы продление ресурсов самолетов, в первую очередь Ан-24/26 и Як-40, увеличение ресурса российско-французского двигателя SaM146 для самолетов Superjet 100, формирование необходимой нормативной базы, формирование дополнительных компетенций по работе с воздушными судами импортного производства сертифицированными Росавиацией российскими центрами по техобслуживанию и ремонту авиатехники.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин поручил Ростеху разработать предложения по финансовой модели производства самолетов и вертолетов, чтобы сделать закупку импортозамещенных машин более выгодной для авиакомпаний.

    Доклад руководителя Росавиации на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике по теме обеспечения безопасности авиаперевозок в России содержал данные о том, что к 2030 году российские авиакомпании могут лишиться 339 самолетов и 200 вертолетов, включая 230 отечественных и 109 иностранных лайнеров.

    Комментарии (18)
    7 октября 2025, 02:21 • Новости дня
    Ким Чен Ын поздравил Путина, пообещав вечную дружбу с Россией

    Лидер КНДР пообещал вечную дружбу России и КНДР в поздравлении Путину

    Ким Чен Ын поздравил Путина, пообещав вечную дружбу с Россией
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В послании по случаю дня рождения Владимира Путина лидер КНДР подчеркнул важность союзнических отношений между Россией и КНДР.

    Поздравление президенту России Владимира Путина с днем рождения направил лидер КНДР Ким Чен Ын, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В своем обращении Ким Чен Ын заявил: «Мой самый дорогой товарищ Владимир Путин, шлю Вам самые искренние и теплые поздравления со знаменательным днем рождения».

    Глава КНДР подчеркнул, что благодаря руководству Путина Россия стала могучей державой, возглавляющей создание нового многополярного мира. Он выразил уверенность в том, что дружба между Пхеньяном и Москвой будет вечной, а союзнические отношения будут играть ключевую роль в формировании справедливого миропорядка.

    Ким Чен Ын также выразил уверенность, что КНДР продолжит всестороннюю поддержку российской стороны в деле защиты суверенитета и территориальной целостности, отмечается в сообщении агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал двусторонние отношения между Россией и КНДР интенсивными. Лидер КНДР Ким Чен Ын отметил необходимость непрерывного повышения боеспособности флота страны. Президент США Дональд Трамп может посетить корейскую демилитаризованную зону для встречи с Ким Чен Ыном.

    Комментарии (30)
    8 октября 2025, 05:28 • Новости дня
    Мадуро подписал декрет о вступлении в силу стратегического договора с Россией
    Мадуро подписал декрет о вступлении в силу стратегического договора с Россией
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро утвердил Договор о стратегическом партнерстве с Россией, подписанный в мае российским лидером Владимиром Путиным и его венесуэльским коллегой, сообщил посол России в Боливарианской Республике Сергей Мелик-Багдасаров.

    По словам российского посла, Николас Мадуро подписал соответствующий декрет в присутствии ведущих телеканалов страны 7 октября.

    «Я был приглашен к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, который в торжественной обстановке в присутствии ведущих телеканалов страны подписал декрет о вступлении в силу российско-венесуэльского Договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве», – сказал посол ТАСС.

    Мадуро приурочил подписание декрета ко дню рождения Владимира Путина, а также попросил передать поздравления российскому лидеру. Президент Венесуэлы заверил, что страна намерена выступать в авангарде формирования справедливого и многополярного миропорядка.

    Мелик-Багдасаров уточнил, что после подписания декрета венесуэльской стороной завершены все внутренние процедуры для вступления российско-венесуэльского договора в силу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро 7 мая 2025 года провели переговоры в Кремле. Главами государств был подписан Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Аналогичные соглашения у России действуют только с Ираном и КНДР.

    В сентябре парламент Венесуэлы единогласно одобрил стратегическое соглашение с Россией.

    Комментарии (2)
    8 октября 2025, 04:02 • Новости дня
    В Петербурге поддержали предложение Матвиенко о взносах неработающих за ОМС

    В Петербурге поддержали предложение Матвиенко о взносах за ОМС

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Комитета финансов администрации города Санкт-Петербурга Светлана Енилина поддержали предложение спикера Совфеда Валентины Матвиенко о том, что неработающие трудоспособные россияне могут оплачивать взносы за обязательное медицинское страхование.

    «Мы полностью поддерживаем предложенную инициативу. Суммарно на три года в проекте бюджета города на страхование неработающего населения предусмотрено 200 млрд рублей, в 2026 году 63 млрд, в том числе 20,5 млрд рублей – на страхование неработающих граждан трудоспособного возраста. Принятие законодательного решения на федеральном уровне может существенно снизить нагрузку на бюджет субъектов Российской Федерации», – приводит ее слова портал 78.ru

    Енилина также отметила, что подобная мера восстановит социальную справедливость.

    До этого, 6 октября, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила поразмышлять над возможностью неработающего трудоспособного населения платить взносы за обязательное медстрахование.

    «Работодатели за работников в среднем по стране платят медстрах 45 тыс. рублей. Скажите, пожалуйста, 700 тыс. неработающих в Москве, они могут два месяца поработать, чтобы заработать хотя бы 45 тыс. и заплатить эту среднюю страховку?» – приводит РИА «Новости» слова Матвиенко в ходе парламентских слушаний «О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, передача полномочий страховых компаний территориальным фондам ОМС, согласно законопроекту, предусматривает отдельные механизмы для защиты прав граждан на бесплатную медицинскую помощь, сообщили в Минздраве.

    Мэр Москвы Сергей Собянин подверг критике равные условия обязательного медицинского страхования для неработающих и работающих граждан.

    Комментарии (23)
    8 октября 2025, 18:38 • Новости дня
    ЦБ заявил о продолжении работы истекших карт Visa и MasterCard в России
    ЦБ заявил о продолжении работы истекших карт Visa и MasterCard в России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Карты международных платежных систем с истекшим сроком действия не будут отключены, что позволит гражданам продолжить ими пользоваться без резких изменений.

    Карты Visa и MasterCard с истекшим сроком действия продолжат функционировать в России, передает ТАСС. Ожидать резких изменений или отключения таких карт не стоит, сообщила глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина на полях форума «Финополис-2025».

    Бакина подчеркнула: «Все карты работают. Как международные платежные системы ушли, мы сделали все, чтобы они работали и наши люди ничего не почувствовали. Мы нашли решение, чтобы карты не блокировались, никаких резких шагов, которые доставят неудобство гражданам, мы делать не будем. Мы находимся у диалоге с банками, как предпринять правильные шаги, чтобы все вопросы безопасности были закрыты».

    Также она добавила, что постепенный вывод карт ушедших международных платежных систем из оборота начался в 2022 году. Работа в этом направлении продолжается в тесном взаимодействии с банками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сертификаты безопасности международных платежных систем во всех чипах карт Visa и Mastercard перестали действовать с 1 января 2025 года. Банк России прорабатывает сроки, после которых российские банки прекратят обслуживание карт международных платежных систем Visa и Mastercard.

    Министерство внутренних дел России предупреждает граждан о фишинговых рассылках, замаскированных под официальные сообщения от банков о восстановлении карт Visa и Mastercard.

    Комментарии (3)
    9 октября 2025, 13:14 • Новости дня
    Политолог объяснил желание Украины «декоммунизировать» Бородинскую битву

    Политолог Скачко: Бородинское сражение корежит украинский национальный менталитет

    Политолог объяснил желание Украины «декоммунизировать» Бородинскую битву
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В условиях, когда финансовые вливания в Украину катастрофически сокращаются, украинские деятели решили «подмаслить» Францию. С этой целью в ход пошли фантасмагорические меры, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине признали Бородинскую битву пропагандой «российского империализма».

    «Бородинское сражение корежит украинский национальный менталитет по нескольким причинам. Во-первых, в той битве была показана сила русского оружия. Считается, что Наполеон говорил о ней так: «Французы показали себя достойными победы, a русские заслужили быть непобедимыми». Это вызывает раздражение у ряда деятелей на Украине», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    Во-вторых, в Киеве такой «декоммунизацией» стремятся понравиться своему западному «союзнику» – Франции, а затем потребовать «награду» за борьбу, продолжил собеседник. «Украинские власти находятся на последнем издыхании. Финансовые потоки катастрофически сокращаются. Нужно напоминать о себе, доказывать свою нужность. Отсюда такие идеи», – уточнил эксперт.

    Вместе с тем, действия Института национальной памяти вызывают недоумение. Политолог признался, что не припомнит ни одного памятника, связанного с битвой. «Непонятно, что они собрались «декоммунизировать», – добавил Скачко. «Украинцы же относятся к шагам деятелей и властей безразлично. Они заняты выживанием в условиях «охоты» ТЦК. Какое им Бородино?», – риторически заключил политолог.

    Ранее на Украине потребовали «декоммунизировать» Бородинскую битву. Как сообщает ТАСС, украинский Институт национальной памяти признал сражение, все связанные с ним объекты культурного наследия и географические названия пропагандой «российского империализма».

    Бородинская битва состоялась 26 августа (7 сентября) 1812 года. В ней, как в целом в Отечественной войне 1812 года, среди прочего участвовали украинские солдаты и офицеры. В отражении атак французской кавалерии принимали участие Сумский, Ахтырский и Изюмский гусарские полки.

    Напомним, кампания по переименованию улиц и сносу памятников российским и советским деятелям началась на Украине в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. С 2022 года процесс вытеснения русского языка и советского наследия в стране значительно ускорился.

    Комментарии (6)
    8 октября 2025, 01:40 • Новости дня
    QR-код с Госуслуг разрешили использовать вместо паспорта в магазинах

    Tекст: Ирма Каплан

    Цифровой QR-код, полученный на Госуслугах, можно использовать для подтверждения возраста при покупке алкоголя и сигарет, для идентификации личности при посещении музеев или на почте в России, сказано в документах МВД России.

    Сгенерированный на портале «Госуслуги» QR-код можно использовать в качестве альтернативы бумажному паспорту гражданина России в некоторых ситуациях.

    Например, QR-код можно предъявлять вместо паспорта при покупке алкогольной, табачной или никотинсодержащей продукции для подтверждения возраста, передает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

    Также QR-код может служить подтверждением личности при посещении музеев или зрелищных мероприятий, где существуют возрастные ограничения. При оформлении доступа на территории организаций с пропускным режимом, за исключением государственных органов и иных режимных объектов.

    Кроме того, QR-код допустим к использованию на почте для установления личности гражданина России при получении почтовых услуг.

    В МВД уточнили, что QR-код не заменяет паспорт, а лишь является альтернативой физическому документу в указанных случаях.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, граждане могут поставить прочерк вместо подписи в паспорте только при физической невозможности расписаться, что подтверждено разъяснениями миграционного управления МВД.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 03:18 • Новости дня
    Центробанк обновил список системно значимых банков России

    Tекст: Ирма Каплан

    Центральный банк России (ЦБ РФ) утвердил обновленный список системно значимых кредитных организаций, на долю которых приходится около 80% совокупных активов российского банковского сектора.

    «Банк России в соответствии с Указанием от 13.04.2021 № 5778-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций» утвердил перечень системно значимых кредитных организаций», – сообщает пресс-служба регулятора перед перечнем.

    В списке 12 банков, среди которых Совкомбанк, Сбербанк, Альфа-Банк, Т-Банк, Райффайзенбанк, Банк ГПБ, ЮниКредит Банк, ВТБ, Московский кредитный банк, «ДОМ.РФ», ПСБ, Россельхозбанк.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, кредитные организации в России за ближайшие 10-15 лет полностью трансформируются в цифровые экосистемы, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на XXII Международном банковском форуме. Глава ЦБ РФ также сообщила, что экономика России впервые проходит полноценный экономический цикл и выходит из состояния перегрева.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 05:50 • Новости дня
    Военный эксперт оценил перспективы применения ракет Tomahawk Киевом

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военные ранее уже имели опыт эффективной нейтрализации ракет, схожих по характеристикам с «Томагавками», заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские военные уже сталкивались с подобными боеприпасами в Сирии и имеют практический опыт их уничтожения. В беседе с ТАСС он подчеркнул, что, вероятнее всего, речь идет об устаревших модификациях ракет, эффективность которых крайне низка против современных российских систем ПВО.

    Марочко отметил, что начало применения «Томагавков» Киевом станет новым этапом конфликта из-за серьезной дальности их полета, достигающей до 1,5 тыс. км, а также разных типов боевых частей, включая возможность ядерной.

    «То есть для наших систем ПВО и нашим операторам будет видно только маркер, а вот начинку мы, естественно, сразу определить не сможем. <…> Но нам есть чем ответить, я не сомневаюсь», – сказал Марочко.

    Он добавил, что предыдущий опыт противодействия подобным ракетам значительно повысил уверенность российских военных в способности отражать подобные угрозы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что он почти принял решение о поставках крылатых ракет Tomahawk на Украину, но хотел бы понять, как Киев их будет использовать.

    Президент России Владимир Путин отметил, что применение Киевом ракет Tomahawk может нанести ущерб отношениям России и США. При этом сенатор Алексей Пушков заявил, что возможная передача Украине ракет Tomahawk выглядит как путь к неограниченной ракетной войне против России.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 02:35 • Новости дня
    Захарова сделала предположение о теме обещанного Макроном заявления

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, какой может быть тема заявления, которое анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон в свете кризиса власти и не только.

    «Российский «теневой флот» доконал?» – задалась риторическим вопросом дипломат в Telegram-канале.

    Перед этим Захарова привела цитату зарубежных СМИ о том, что Макрон намерен выступить с заявлением в среду вечером.

    Как пишет Figaro, несмотря на охватившую кулуары власти дрожь, у президента есть право роспуска Национального собрания (нижняя палата парламента) после серии консультаций с председателями обеих палат и премьер-министром.

    «Это дискуссии, направленные на поиск точек равновесия», – заявил газете  источник, знакомый с ходом дискуссий.

    Тогда как Эммануэль Макрон официально надеется на минимальное соглашение между политическими силами для обеспечения подобия стабильности после краха правительства Себастьена Лекорню. При этом, пишет газета, угроза роспуска парламента не была так близка, хотя некоторые думаю, что Макрон объявит даты парламентских выборов.

    При этом ирония реплики Захаровой в том, что, несмотря на глубокий кризис власти во Франции, ее глава заботится о другом. Первого октября французские военные захватили находящийся в международных водах нефтяной танкер, который шел под флагом Бенина, и арестовали двух человек: капитана и его помощника.

    Франция заявила, что «подозрительный корабль» якобы относился к «теневому флоту» России, который «помогает стране обходить наложенные на нее санкции». Французские власти 3 октября отпустили танкер Boracay.

    Президент России Владимир Путин во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» назвал ситуацию с задержанием танкера французскими властями пиратством.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 02:50 • Новости дня
    Песков объяснил меры России в ответ на враждебность США и ЕС

    Песков: указ об ускоренной приватизации госимущества принят из-за санкций ЕС

    Tекст: Ирма Каплан

    Москва готова защищать свои интересы всеми юридическими способами из-за попыток отобрать российские авуары и активы на Западе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Россия будет использовать все возможные юридические инструменты для защиты своих прав и интересов в случае незаконного отбора ее активов и авуаров, передает ТАСС.

    «Разумеется, если планы по незаконному отбору активов, авуаров России начнут реализовываться, конечно же, Российская Федерация будет защищать свои интересы, будет использовать весь возможный юридический инструментарий. Это будет процесс без каких-то сроков. Мы будем юридически отстаивать свои права и преследовать тех, кто осуществлял незаконные действия, был их инициатором, принимал решения и так далее», – сказал он на брифинге.

    Указ президента России Владимира Путина по ускоренной приватизации активов и возможной продаже имущества, оставленного западными компаниями также стал  реакцией на враждебное окружение России и экономические действия ряда европейских стран и США.

    По словам Пескова, Россия принимает решения, которые считает необходимыми для защиты своих интересов на фоне санкций и давления Запада.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась изымать российские активы без письменных гарантий разделения финансовых рисков со стороны всех стран ЕС.

    Страны G7 дали кредит Украине на 25,5 млрд долларов за 2025 год из доходов от замороженных российских активов.

    Российский МИД резко осудил инициативу Еврокомиссии по предоставлению Украине кредита за счет замороженных российских средств, назвав это воровством.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 22:37 • Новости дня
    В Белгороде прогремели взрывы во время сигнала ракетной опасности

    Серия взрывов прогремела в Белгороде во время объявления ракетной опасности

    Tекст: Денис Тельманов

    Вечером в Белгороде прозвучали громкие взрывы сразу после объявления ракетной опасности, что вызвало тревогу у местных жителей.

    Сигнал ракетной опасности был объявлен на всей территории Белгородской области в 22.20 по московскому времени, передает РИА «Новости». Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал жителей немедленно укрыться в подвалах и оставаться там до официальной отмены угрозы.

    Через несколько минут после объявления тревоги в Белгороде были слышны резкие громкие звуки, раздававшиеся в небе. По информации корреспондента, характер взрывов был различным по интенсивности, а на улицах у припаркованных автомобилей сработала сигнализация.

    Гладков подчеркнул необходимость сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб до получения сигнала об окончании опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку шестнадцати беспилотников на Севастополь, инфраструктура города не пострадала. В результате атаки на объекты инфраструктуры в Белгородской области произошли существенные перебои с подачей электроэнергии, часть учреждений перевели на резервное питание.

    Комментарии (0)
    Главное
    Кремль заявил о серьезной паузе в диалоге России и США
    Сийярто заявил о потере Зеленским связи с реальностью
    ВС России освободили 70% Купянска в Харьковской области
    США ввели санкции против сербской NIS
    Нобелевскую премию по литературе присудили венгерскому писателю
    В РАН предупредили о риске затопления ряда российских городов
    В Госдуме предложили ускорить возврат денег на карты после отмены покупки

    Газпрому грозит национализация в Сербии

    У Газпрома забирают один из самых современных в Европе НПЗ – сербский, в который он инвестировал 3 млрд долларов. Если Сербия национализирует его долю, то российская сторона получит значительно меньше, чем вложила в модернизацию местного завода. Почему дружественная России Сербия идет на такой недружественный шаг? Подробности

    Перейти в раздел

    Китай предложил США триллион за отказ от войны

    Вопрос о судьбе Тайваня вновь обострился, дойдя до точки, в которой президенту США Дональду Трампу нужно либо отречься от этого острова, либо готовиться к вооруженному конфликту с Китаем за контроль над ним. Сам Китай уже давно готовится, более того, его военные прорабатывают каждую деталь. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Перейти в раздел

    Супруги Тихановские надоели Литве

    Власти Литвы понижают уровень охраны самозваной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской. Вслед за этим офис Тихановской в Вильнюсе сообщил о «приостановке» своей деятельности. Все это происходит на фоне того, что сбежавшими «лидерами белорусской оппозиции» недовольно и литовское руководство, и избиратели – поскольку этот политический проект себя явно не оправдал. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      На смену западным славистам пришли турецкие русисты

      Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

      2 комментария
    • Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов
      Как тут не материться?

      Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?

      11 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Не давайте Трампу медальку

      Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

      9 комментариев
    Перейти в раздел

    • Меркель раскрыла заговор русофобов

      Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что позиция Польши и стран Прибалтики насчет переговоров с Россией в 2021 году помешала предотвратить военный конфликт, вызвала в Восточной Европе истерику.

    • Как Петр Первый завел пружину Российской империи

      Одни считают Петра Первого тираном, который насилием и кровью сбил Россию с ее истинного пути. Другие – человеком, принесшим России прогресс через прорубленное в Европу окно. Но есть и третий взгляд, вне этой классической дихотомии. Возможно, он дает возможность лучше понять логику Петровских реформ.

    • Франция шокировала Евросоюз

      Очередная отставка французского правительства всего через месяц после назначения вызвала шок в Брюсселе. Проблемы с бюджетом Франции из-за ее значительной роли в сообществе – это проблемы с бюджетом всего ЕС в условиях, когда нужно срочно наращивать расходы на Украину.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации