Эксперты объяснили рост роли соцархитектуры в общественных процессах и политике

Футуролог Юсуфов: Социальная архитектура позволит формировать желаемое будущее России

Tекст: Олег Исайченко

«В России сформировался ценностный консенсус на фоне конфронтации с Западом. Ключевое значение сейчас имеет создание образа будущего, в основе которого лежит диалог общества и власти. По сути, этот процесс и есть предмет социальной архитектуры», – заметил Владимир Шаповалов, руководитель проектов Департамента по взаимодействию с экспертным сообществом ЭИСИ.

«Социальная архитектура – это не метафора, а управленческая технология, позволяющая проектировать общественные изменения, соединяя будущее и настоящее, ценности и институты, людей и сообщества», – добавила Виктория Карпова, директор образовательного проекта «Управление стратегическими коммуникациями» Президентской академии.

Спикер указала, что массовые коммуникации перестают быть трансляцией «сверху вниз», становясь диалогом, в котором власть слушает и быстро реагирует на запросы общества. В этих условиях, подчеркнула она, социальная архитектура позволяет правильно выстраивать коммуникации, приобретая форму не просто «информирования», а решения вопросов здесь и сейчас.

Основной тренд будущего и отдельный блок работы в рамках социальной архитектуры – помощь людям в реализации себя, детализировал Геннадий Гурьянов, первый замгендиректора президентской платформы «Россия – страна возможностей». «Яркий пример создания соцархитекторами алгоритмов и сообществ, которые сплотили миллионы граждан – акция «Мы вместе», – напомнил он.

«В 2017 году, согласно опросу ВЦИОМ, только 37% россиян верили в самореализацию молодежи в России. В 2025 году этот показатель вырос до 83%. Ситуацию изменила экосистема проектов платформы «Россия – страна возможностей», «Общества «Знание», «Движения Первых» и тысячи региональных инициатив», – заметил спикер.

«В ближайшее время на базе президентской платформы «Россия – страна возможностей» появится Институт социальной архитектуры. В декабре в Балтийском университете им. Канта представят учебное пособие по соцархитектуре», – рассказал Никита Сетов, замгендиректора КГ «Полилог».

Эксперты пояснили, что трендами, с которыми будет работать социальная архитектура, являются: запрос на традиционные ценности, фокус на социальную справедливость и преодоление неравенства, а также укрепление межпоколенческой солидарности вокруг ценностей развития и защиты Родины.

Что касается футурологического аспекта, то социальная архитектура позволяет не только прогнозировать, но и формировать желаемое будущее, заметил футуролог Руслан Юсуфов. «Ключевая проблема будущего в эрозии доверия в обществе и поляризации. В ближайшем будущем мы будем наблюдать два тренда. Первый связан с усилением алгоритмов, а второй – с большим количеством развилок. Соцархитекторы могут видеть многообразие сценариев и не стать заложниками каких-либо манипулятивных практик», – подчеркнул эксперт.