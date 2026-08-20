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Песков анонсировал совещание с участием Путина по развитию атомной энергетики
Президент Владимир Путин в четверг проведет по видеосвязи совещание о будущем российской атомной энергетики, на котором с докладом выступит глава «Росатома» Алексей Лихачев, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Российский лидер в четверг работает в Кремле и готовится к профильному мероприятию, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил детали предстоящего события.
«Сегодня у него ожидается большое совещание по вопросам развития атомной энергетики. Оно пройдет в режиме видеоконференции. Помимо вступительного слова самого президента – собственно, это вопросы развития, совершенствования одного из важнейших отраслей топливно-энергетического комплекса, об атомной энергетике – будет вступительное слово Путина, и затем доклад, в открытой части, доклад Алексея Лихачева, руководителя «Росатома»», – сказал Песков журналистам.
Рабочий график Владимира Путина включает проведение еще нескольких деловых встреч.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин призвал развивать атомную генерацию в качестве зеленой энергетики.
Глава Росатома Алексей Лихачев ранее назвал упрощение лицензирования малых атомных станций задачей государственной важности.