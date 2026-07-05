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Лихачев назвал упрощение лицензий малых АЭС госзадачей
Упрощение лицензирования малых атомных станций, по мнению главы Росатома Алексея Лихачева, стало ключевым условием сохранения конкурентных преимуществ России на мировом рынке энергетики.
Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что лицензирование новых АЭС малой и средней мощности в России необходимо упростить, передает РИА «Новости». «Резкая активизация американской администрации и американских разработчиков является одним из наглядных примеров того, что прогнозы по ускоренному развитию атомной энергетики в мире – это не пустые гипотезы, а реальный процесс, разворачивающийся на наших глазах», – сказал он. Лихачев назвал изменение подходов к лицензированию задачей государственной важности и увязал его с сохранением успехов России на мировом рынке.
Он напомнил о недавних пусках энергетических ядерных микрореакторов в США и отметил, что американские специалисты впервые за многие десятилетия довели такие установки до физического пуска. По оценке Лихачева, нынешние американские микрореакторы являются скорее экспериментальными стендами, а доведение таких разработок до коммерческого уровня займет годы. При этом он увидел в активном движении США подтверждение правильности курса Росатома на малые АЭС, начатого с пуска первой в мире плавучей станции на Чукотке.
Руководитель госкорпорации назвал атомные станции малой мощности новым мейнстримом на десятилетия вперед и указал на регуляторные сложности: надзорные органы сталкиваются с принципиально новыми объектами и проявляют осторожность и консерватизм. Лихачев отметил, что в мире уже снижается избыточный консерватизм регуляторов, а успехи американской атомной индустрии связаны не только с разработчиками и производителями, но и с национальным регулятором, который идет навстречу компаниям. Он выразил надежду, что трансформация норм и правил в России продолжится и ускорит проекты АСММ при неукоснительном соблюдении требований безопасности.
По его словам, Росатом сейчас ведет работу примерно над десятком проектов реакторных установок для АСММ на разных стадиях проработки и внедрения. Наиболее развитой технологией он назвал семейство реакторов РИТМ мощностью 55 МВт для плавучих и наземных АЭС разной мощности. Одновременно госкорпорация планирует расширять продуктовую линейку в сторону сверхмалой мощности.
Лихачев сообщил, что активно продвигается проект реакторной установки «Шельф-М», предназначенной для Чукотской АСММ, которая должна обеспечивать энергией Эльконский ГМК. По его данным, «Шельф» будет способен в течение 60 лет выдавать электрическую мощность 10 МВт и тепловую мощность 35 МВт. Уже разработан график сооружения станции, начаты инженерные изыскания площадки, завершены ресурсные испытания ядерного топлива и завершается обоснование инвестиций.
Глава Росатома подчеркнул, что, по его информации, американские реакторы ориентированы на энергообеспечение военной инфраструктуры, о чем там заявляют открыто. При этом он заявил, что российские проекты АСММ нацелены на обеспечение доступа к чистой энергии в самых удаленных точках страны и мира, создание удобной инфраструктуры для дата-центров и улучшение качества жизни людей. Лихачев добавил, что активизация США лишь подталкивает Росатом к расширению линейки продукции в сегменте малых АЭС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что корпорация остается мировым лидером по малым атомным электростанциям и разрабатывает около десятка таких проектов.
Росатом намерен построить десятки малых атомных станций и несколько крупных энергоблоков в странах АСЕАН.
Машиностроительный дивизион Росатома выпустил первую реакторную установку РИТМ-200С для головного плавучего энергоблока ПЭБ-106.