Американский эсминец четыре дня дрейфовал без электричества из-за поломки

Американский эсминец Benfold четыре дня дрейфовал в Южно-Китайском море

Tекст: Мария Иванова

Американский ракетный эскадренный миноносец в июле был обездвижен на четыре дня без электричества и с неработающими системами на борту, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в Южно-Китайском море.

«Американский ракетный эскадренный миноносец в прошлом месяце провел четыре дня с неработающими туалетами, кухней и кондиционерами в условиях палящей жары Южно-Китайского моря после того, как корабль лишился электроэнергии», – говорится в сообщении CNN.

По словам командующего Седьмым флотом США Мэтью Комера, на корабле Benfold вышло из строя оборудование, включая генераторы. В результате судно утратило способность к маневрированию.

Корабль отбуксировали в бухту Субик на Филиппинах, где 30 июля энергоснабжение было восстановлено. Ремонтные работы полностью завершились 7 августа, после чего эсминец направился в японский порт Йокосука. Отмечается, что в мае аналогичный инцидент произошел с эсминцем Higgins, который также остался без электричества на несколько часов.

Военно-морской флот США регулярно сталкивается с техническими проблемами. Так, новейший авианосец «Джеральд Форд» после 11-месячного похода встал на ремонт из-за значительного износа. Кроме того, десантный корабль USS Boxer вышел из строя из-за поломки двигателя в первые недели конфликта с Ираном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, десантный корабль USS Boxer вышел из строя из-за поломки двигателя.

В мае на эсминце USS Higgins возникла техническая неисправность электросети.

В том же месяце авианосец «Джеральд Форд» вернулся на базу после серии серьезных технических сбоев.