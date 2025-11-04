Путин подписал закон о круглогодичном призыве на военную службу

Tекст: Дарья Григоренко

Согласно новым правилам, медицинские осмотры, профессиональный психологический отбор, а также заседания призывных комиссий смогут проходить непрерывно в течение года, передает ТАСС.

Однако фактическая отправка призывников в войска будет осуществляться дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для некоторых категорий граждан установлены свои сроки: сельчане, занятые полевыми работами, будут направляться на службу с 15 октября по 31 декабря, а педагоги – с 1 мая по 15 июля. Жители отдельных районов Крайнего Севера смогут отправляться с 1 мая по 15 июля либо с 1 ноября по 31 декабря.

Закон также регулирует электронные повестки: теперь срок явки в военкомат по такой повестке не сможет превышать 30 дней с момента ее появления в реестре. Призывная комиссия получит права принимать решения по отсрочке или освобождению от службы без личного присутствия призывника. Военкоматы смогут выдавать выписки из реестра учета в бумажном и электронном виде.

В пояснительной записке отмечается, что эти изменения позволят «равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу». Обновленные нормы начнут действовать с 1 января 2026 года.

28 октября в ходе третьего и окончательного чтения в Государственной думе приняли закон, позволяющий проводить призыв на срочную службу весь календарный год.