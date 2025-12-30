Депутат Стенякина рассказала о стоимости пенсионных баллов в 2026 году

Tекст: Катерина Туманова

«В 2026 году стоимость одного дополнительного пенсионного балла и года стажа составит 65,6 тыс. рублей», – сказала депутат ТАСС, напомнив, что в 2025 году эта сумма составляет 60,4 тыс. рублей.

Для назначения страховой пенсии требуется стаж от 15 лет и не менее 30 накопленных пенсионных баллов. Недостающие баллы граждане смогут приобрести через добровольные взносы, подав соответствующее заявление в Соцфонд, пояснила Стенякина.

В 2026 году можно будет докупить максимум 8,7 балла. Однако, для большинства заявителей существует ограничение по стажу – не более половины требуемого в 15 лет (то есть максимум 7,5 лет могут быть приобретены таким способом).

Заявление на добровольное вступление можно подать через «Госуслуги», на сайте Соцфонда, письмом или лично в отделении, если человек не трудоустроен официально и не получает баллы от работодателя.

В заявлении необходимо указать основание для постановки на учет: например, самозанятость, статус индивидуального предпринимателя или желание платить за неработающего супруга.

После одобрения заявления Соцфонд предоставляет реквизиты для перечисления суммы – возможна и разовая оплата за год, и частичная ежемесячно.

Также для расчета точного размера добровольных страховых взносов работает калькулятор приобретения индекса пенсионных коэффициентов и стажа на сайте Соцфонда.

