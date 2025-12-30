Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.28 комментариев
Боксер Энтони Джошуа в Нигерии попал в смертельное ДТП с тренерами
Британский боксер нигерийского происхождения Энтони Джошуа, который недавно нокаутировал в шестом раунде американца Джейка Пола, попал в смертельное ДТП на автомобиле Lexus в Нигерии.
Авария произошла на автомагистрали Лагос-Ибадан 29 декабря. По словам властей, британский боксер-тяжеловес и олимпийский чемпион Энтони Джошуа находился в движущемся на высокой скорости автомобиле Lexus и выжил в аварии, в которой погибли еще два человека, передает NBC News.
Инцидент произошел около 11 часов утра на автомагистрали Лагос-Ибадан в Макуне, штат Огун, в юго-западной части Нигерии. Джошуа был пассажиром внедорожника Lexus, что помогло ему выжить.
Федеральная служба безопасности дорожного движения сообщила, что автомобиль Lexus врезался в стоящий грузовик.
«Предварительные данные указывают на то, что внедорожник Lexus, который, предположительно, двигался со скоростью, превышающей установленный законом лимит на данном участке дороги, потерял управление во время обгона и врезался в стоящий грузовик, плотно припаркованный на обочине», – говорится в заявлении.
Полиция сообщила, что Джошуа отделался незначительными травмами. Двое других пассажиров автомобиля погибли на месте происшествия. Их описали как «близких соратников» Джошуа. Они были опознаны как Кевин Латиф Айоделе и Сина Гами, заявил президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу.
Сина Гами был тренером Джошуа по физической подготовке, Латиф «Латц» Айоделе – личным тренером боксера.
