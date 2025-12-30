Боксер Энтони Джошуа в Нигерии попал в смертельное ДТП с тренерами

Tекст: Катерина Туманова

Авария произошла на автомагистрали Лагос-Ибадан 29 декабря. По словам властей, британский боксер-тяжеловес и олимпийский чемпион Энтони Джошуа находился в движущемся на высокой скорости автомобиле Lexus и выжил в аварии, в которой погибли еще два человека, передает NBC News.

Инцидент произошел около 11 часов утра на автомагистрали Лагос-Ибадан в Макуне, штат Огун, в юго-западной части Нигерии. Джошуа был пассажиром внедорожника Lexus, что помогло ему выжить.

Федеральная служба безопасности дорожного движения сообщила, что автомобиль Lexus врезался в стоящий грузовик.

«Предварительные данные указывают на то, что внедорожник Lexus, который, предположительно, двигался со скоростью, превышающей установленный законом лимит на данном участке дороги, потерял управление во время обгона и врезался в стоящий грузовик, плотно припаркованный на обочине», – говорится в заявлении.

Полиция сообщила, что Джошуа отделался незначительными травмами. Двое других пассажиров автомобиля погибли на месте происшествия. Их описали как «близких соратников» Джошуа. Они были опознаны как Кевин Латиф Айоделе и Сина Гами, заявил президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу.

Сина Гами был тренером Джошуа по физической подготовке, Латиф «Латц» Айоделе – личным тренером боксера.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, экс-футболист «Монако» и сборной Хорватии Покривач погиб в автокатастрофе. В ДТП в Башкирии погиб чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников.